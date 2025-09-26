El viceministro del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), Juan Torres Naranjo, realiza visita de trabajo  Santiago de Cuba

Fotos Autora

Como parte de su agenda gubernamental en el territorio, el viceministro del Ministerio de Energía y Minas, Juan Torres Naranjo, recorrió varias instalaciones energéticas de la provincia, acompañado por directivos del sector.

En la planta de fuel oil Renté, se evaluaron los daños ocasionados por el reciente incendio. El ingeniero Jorge De Prada Sánchez, director de la UEB ENGEF Santiago de Cuba, explicó que se trabaja intensamente en la recuperación de los equipos auxiliares, el cableado y las estructuras afectadas.

El especialista principal de explotación, Robert Rodríguez, detalló que las áreas más comprometidas se concentran en la zona mecánica superior, sin afectaciones a los tanques interiores de combustible.

También se visitó la subestación eléctrica Héctor Pavón 110 kV, donde se revisó el estado técnico de los circuitos que alimentan cerca del 30 % de la ciudad, incluyendo el centro urbano y zonas residenciales. Se informó sobre la llegada progresiva de recursos para el mantenimiento, como aceite refinado nacional y productos químicos importados.

En el parque solar fotovoltaico Rafael Reyes, del municipio San Luis, el viceministro constató las condiciones de trabajo del personal y destacó el compromiso del colectivo con la generación sostenible, a pesar de los retos climáticos y logísticos.