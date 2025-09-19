Desarrollan balance del trabajo técnicos agropecuarios y forestales de Contramaestre

Importantes asuntos relativos al funcionamiento de la Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales fueron analizados en el municipio de Contramestre. Durante la asamblea del balance de esa organización que aglutina a profesionales vinculados a la actividad agrícola y forestal, fue elegida la nueva dirección y se reconocieron a los más destacados en el periodo.

En un diálogo abierto y sincero se expusieron las problemáticas que afectan el normal funcionamiento y los retos de la organización en el actual contexto y de cara a empeños mayores en el futuro inmediato. El principal objetvo: lograr que la ACTAF se convierta en un espacio de intercambio y asesoramiento científico en la base.