viernes 19 septiembre 2025
Desarrollan balance del trabajo técnicos agropecuarios y forestales de Contramaestre

Picture of Redacción tvsantiago
Redacción tvsantiago
El sitio de la televisión en Santiago de Cuba

Importantes asuntos relativos al funcionamiento de la Asociación  Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales  fueron analizados en el municipio de Contramestre. Durante la asamblea del balance de esa organización que aglutina a profesionales vinculados a la actividad agrícola y forestal, fue elegida la nueva dirección y se reconocieron a los más destacados en el periodo.

En un diálogo abierto y sincero se expusieron las problemáticas que afectan el normal funcionamiento y los retos de la organización en el actual contexto y de cara a empeños mayores en el futuro inmediato. El principal objetvo: lograr que la ACTAF se convierta en un espacio de intercambio y asesoramiento científico en la base.

