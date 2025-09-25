Cuba y Brasil: dos amigos que sueñan y trabajan por un mundo más humano

Autor: Alina Perera Robbio

Como una extensión del Primer Encuentro de Alto Nivel sobre Políticas públicas para la soberanía alimentaria y seguridad alimentaria y nutricional –que sesionó en el Hotel Nacional de Cuba los días 23 y 24 de septiembre–, tuvo lugar este miércoles un cordial intercambio que mucho dice de la histórica amistad entre la Isla y Brasil.

Un intercambio para seguir reflexionando sobre las oportunidades de cooperación entre las dos naciones se produjo entre una delegación de altos dirigentes cubanos –encabezada por el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez–, y una del gigante sudamericano, al frente de la cual estuvo Wellington Dias, ministro de Desarrollo y Asistencia Social, Familia y Lucha contra el Hambre de Brasil.

El dignatario cubano ratificó a los amigos brasileños el agradecimiento por la realización del Primer Encuentro de Alto Nivel, «que nos ha dado experiencia». Y en la misma línea de razonamiento enunció que tal evento reafirma «que lo que estamos haciendo nosotros, aquí puede triunfar».

Momentos antes, al compartir ideas en la parte final del evento, el Jefe de Estado expresó que tal encuentro marca un hito y constituye un aprendizaje, y que Cuba no ha permanecido quieta porque ha ido ganando la batalla en el camino de la agroecología: la vida ha ido demostrando –había recalcado en su intervención– cómo se puede producir de manera más amigable con el medio ambiente, y con buenos resultados.

En el intercambio entre las dos delegaciones, Díaz-Canel habló de mucha confianza y optimismo, a propósito de «todo lo que podemos avanzar»; y transmitió al presidente Lula sentimientos de gratitud por el acompañamiento y la defensa de la Mayor de las Antillas.

Por su parte, Wellington Dias expresó que, para ellos, los que llegaron al país caribeño para tomar parte en el Encuentro de Alto Nivel, «es un honor muy grande» haber participado en el mismo.

El Ministro de Desarrollo y Asistencia Social, Familia y Lucha contra el Hambre de Brasil, transmitió a la parte cubana un abrazo del presidente Lula da Silva; hizo referencia a las excelentes relaciones que hay entre los dos países; y en lo alusivo a la ruta de cooperación que hay trazada entre ambas naciones, resaltó la voluntad de avanzar con pasos que puedan darse lo más rápido posible.

El intercambio contó, por ambas partes, con dirigentes cuya labor tiene que ver con el contenido del Primer Encuentro de Alto Nivel y, en sentido general, con el fortalecimiento de la histórica amistad entre la Mayor de las Antillas y el gigante sudamericano.