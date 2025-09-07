domingo 07 septiembre 2025
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Cuba recuerda a Lucius Walker en aniversario de su partida física

Picture of Prensa Latina
Prensa Latina
https://www.prensa-latina.cu/

La Habana, 7 sep.— A 15 años de la desaparición física del reverendo Lucius Walker, el pueblo de Cuba lo recuerda como un hermano consagrado al bienestar de los humildes.

El soldado contra las desigualdades falleció el 7 de septiembre de 2010, a la edad de 80 años, víctima de un infarto masivo.

Notable amigo de la nación cubana, Walker impulsó 21 Caravanas de Amistad, desde 1992 hasta su deceso, organizadas por Pastores por la Paz, como forma de esquivar el bloqueo comercial, económico y financiero impuesto a la isla por el gobierno estadounidense.

También se le reconoce su incansable batalla a favor de la libertad de Los Cinco luchadores antiterroristas cubanos entonces presos en Estados Unidos.

Fue uno de los gestores de la Fundación Interreligiosa para la Organización Comunitaria, creada en 1967; así como Secretario General Asociado del Consejo Nacional de Iglesias de Cristo en los Estados Unidos.

Walker se destacó en todos los ámbitos por la defensa de la Revolución cubana, haciéndola suya desde los primeros momentos porque no fue solo un pastor por la paz, sino un hombre que abrazó sólidamente la causa por un mundo mejor.

Destacadas
Cuba recuerda a Lucius Walker en aniversario de su partida física
Desarrolla Cuba jornada del Donante Voluntario de Sangre
Israel mató a 23 palestinos e hirió a docenas en Gaza
Trump y Musk rompieron su idilio, tema de la semana en EEUU
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…