lunes 22 septiembre 2025
Cuba reafirma compromiso con la paz y denuncia genocidio en Palestina

Prensa Latina
Prensa Latina
La Habana.— El presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento) de Cuba, Esteban Lazo, reiteró el firme compromiso de la nación caribeña con la proclamación de América Latina y el Caribe como Zona de Paz.

“Reafirmamos que América Latina y el Caribe es una Zona de Paz, proclamada por sus Jefes de Estado y de Gobierno”, señaló Lazo en un mensaje publicado en redes sociales con motivo del Día Internacional de la Paz.

Desde esa plataforma, el líder parlamentario cubano también exigió “el fin del genocidio cometido por Israel contra el pueblo palestino”.

Con motivo de la efeméride, el primer ministro Manuel Marrero hizo un llamado a preservar la seguridad y estabilidad en América Latina y el Caribe, y ratificó igualmente la condena al genocidio perpetrado por Israel en Gaza.

Las Naciones Unidas establecieron el Día Internacional de la Paz en 1981, y veinte años después, la Asamblea General acordó por unanimidad designar esta jornada como un día de no violencia y alto el fuego, según consigna el organismo internacional.

Este año, la organización llamó a alzar la voz contra la violencia, el odio, la discriminación y la desigualdad, y a practicar el respeto y abrazar la diversidad.

Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…