Cuba reafirma compromiso con la paz y denuncia genocidio en Palestina

La Habana.— El presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento) de Cuba, Esteban Lazo, reiteró el firme compromiso de la nación caribeña con la proclamación de América Latina y el Caribe como Zona de Paz.

“Reafirmamos que América Latina y el Caribe es una Zona de Paz, proclamada por sus Jefes de Estado y de Gobierno”, señaló Lazo en un mensaje publicado en redes sociales con motivo del Día Internacional de la Paz.

Desde esa plataforma, el líder parlamentario cubano también exigió “el fin del genocidio cometido por Israel contra el pueblo palestino”.

Con motivo de la efeméride, el primer ministro Manuel Marrero hizo un llamado a preservar la seguridad y estabilidad en América Latina y el Caribe, y ratificó igualmente la condena al genocidio perpetrado por Israel en Gaza.

Las Naciones Unidas establecieron el Día Internacional de la Paz en 1981, y veinte años después, la Asamblea General acordó por unanimidad designar esta jornada como un día de no violencia y alto el fuego, según consigna el organismo internacional.

Este año, la organización llamó a alzar la voz contra la violencia, el odio, la discriminación y la desigualdad, y a practicar el respeto y abrazar la diversidad.