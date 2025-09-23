martes 23 septiembre 2025
Cuba logra primer éxito en Panamericano de béisbol femenino

La Habana.— Con garra y buen ritmo, las muchachas del béisbol cubano festejan su primer triunfo en el Panamericano de La Guaira, tras vencer 7-2 a Argentina y mantener vivas sus opciones alcanzar un boleto para la Copa Mundial.

   Después del duro estreno frente a Venezuela, las antillanas salieron con otro espíritu y dieron la campanada en el Forum La Guaira. Abrieron la pizarra temprano, aunque las albicelestes les devolvieron el golpe hasta el quinto inning, cuando Cuba retomó el control.

   Eleyenni Estupiñán igualó el marcador con un batazo dentro del cuadro y Libia Elvira Duarte puso la ventaja con un elevado de sacrificio. La fiesta llegó en el sexto capítulo con un racimo de cuatro carreras, incluido un triple demoledor de Duarte, quien terminó siendo la figura del choque.

   En el box, Adriana Carrazana aguantó las primeras entradas y Alien García se encargó de cerrar la puerta con un relevo impecable que no permitió libertades.

   Ahora las cubanas miran a su próximo desafío: enfrentar mañana a Nicaragua y el miércoles a México, en busca de un lugar en el cruce de semifinales. Por el momento, México y Venezuela marchan invictos, mientras Cuba luce balance de 1-1 y Argentina junto a Nicaragua siguen sin estrenar victorias.

