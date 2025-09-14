Conmemoran 45 años de la fundación de la Interarmas José Maceo (+Video)

Santiago de Cuba.— Con un acto político y ceremonia militar, el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) conmemoró el aniversario 45 de fundada la Escuela Interarmas General José Maceo, Orden Antonio Maceo.

La celebración fue presidida por el miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (CC-PCC) General de Cuerpo de Ejército Roberto Legrá Sotolongo, viceministro primero de las FAR jefe del Estado Mayor General.

Además, participaron la miembro del CC-PCC Beatriz Johnson, primera secretaria del PCC en la provincia, jefes principales de las FAR y del Ministerio del Interior y dirigentes de las organizaciones.

Como invitados especiales una representación de oficiales superiores del Ejército de Nicaragua, egresados de esta institución, quienes otorgaron una placa conmemorativa en nombre de todos los graduados, así como jubilados y fundadores.

La cita fue propicia para entregar la medalla Ignacio Agramonte de primera y tercera clase, la de combatiente de producción y defensa y el sello 45 aniversario.

Según el Capitán Lemais Deivis Escobar Almenares, jefe de compañía de este centro, a la juventud de verde olivo le corresponde el honor y la responsabilidad de ser los soldados de estos tiempos, los que con el fusil del conocimiento, la ética, preparación y disposición combativa están con el pie en el estribo listos para enfrentar cualquier desafío.

Señaló que en las nuevas generaciones está el porvenir de la nación, seguridad de nuestro pueblo y la presentación del socialismo.

En este nuevo aniversario reafirmamos el compromiso con el futuro, y ser dignos continuadores de los que iniciaron esta obra y de seguir haciendo Revolución, manifestó.

El primer coronel Joel Pavón López, director de la institución, subrayó que durante estos años han egresado más de 19 mil 792 alumnos, de ellos 17 mil 887 cubanos y mil 905 extranjeros en las especialidades de infantería, tanques, inteligencia militar, político militar, ingeniería, artillería, logística, entre otros, y, además, cuenta con un claustro de excelencia compuesto por profesores con varios niveles académicos.

La escuela Interarmas, dijo, arriba a este aniversario con motivaciones suficientes, en aras de mantenerse en combate, continuar cosechando éxitos en el mejoramiento de las condiciones de vida y trabajo, docencia, superación personal, perfeccionamiento de la base material de estudios y continuar formando y graduando ininterrumpidamente cuadros de mandos, técnicos y especialistas para las FAR.

Afirmó que los nuevos Leones de Oriente, seguidores de esa estirpe, continuamos su obra, convencidos de que nada nos será imposible y en en esta provincia y centro docente siempre les esperará la victoria.

Fundada el 15 de septiembre de 1980 en Santiago de Cuba, con el nombre de uno de los más aguerridos jefes de la gesta independentista cubana del pasado siglo, la escuela constituye un baluarte del proceso de formación y superación de oficiales, educados en una alta conciencia comunista e internacionalista.