Cocodrilos se quedan solos en la cima de la Serie Nacional

La Habana.— Los Cocodrilos de Matanzas, de anfitriones en el Victoria de Girón, vencieron la víspera dos veces a los Leopardos de Villa Clara y se quedaron solos en la cima de la edición 64 de la Serie Nacional de Béisbol.

En una maratónica jornada de dobles carteleras donde se firmaron cinco barridas con tres nocauts, los discípulos del experimentado Armando Ferrer hicieron valer su localía y extendieron su racha a seis triunfos consecutivos.

A primera hora los yumurinos doblegaron 10-6 a los visitantes, con destaque ofensivo para Luis Ángel Sánchez (3-3) y un racimo letal de seis anotaciones en el sexto acto.

El relevista Luis Manuel Hernández sacó cinco outs para llevarse el crédito y Alain Sánchez, que permitió cuatro rayitas en cinco entradas, cargó con el revés.

En el segundo remontaron con cuatro carreras en el sexto acto para llevarse el desafío 7-6, a pesar del palo de vuelta entera de Emmanuel Sañudo.

Los Vegueros de Pinar del Río, de visita en el Guillermón Moncada, derrotaron 7-6 a las Avispas de Santiago de Cuba en el choque de inicio, apoyados en dos cuadrangulares de Lester Benítez y uno de Jorge Yoan Rojas. Yoelquis Guibert se llevó las cercas por los anfitriones.

En el segundo, los orientales tomaron desquite, y con un ataque de 14 indiscutibles, entre ellos un Grand Slam de Yoel Yanki y jonrones de Andy Rodríguez y Raider Sánchez, los noquearon 20-4, para mantenerse a un juego de la cima.

Los Tigres se reviraron en la mañana sobre la grama del José Antonio Huelga y vencieron 7-4 a los Gallos de Sancti Spíritus con la segunda victoria del relevista Yunier Batista, pero en la tarde los de casa los dejaron al campo 4-3.

Jonathan Bridón desapareció la pelota por encima de los colchones y el rescatista Yankiel Mauri ganó su primer juego de la temporada.

Los vigentes campeones Leñadores de Las Tunas vencieron en par de ocasiones a los débiles Piratas de Isla de la Juventud, que aún no han podido ganar en ocho salidas.

Primero les propinaron un fuera de combate con pizarra de 11-0, en un partido donde Yassel Izaguirre y Yordanis Alarcón sacaron la pelota del parque y remolcaron cinco anotaciones entre ambos.

Al cierre completaron la barrida con registro de 8-6; Yuniesky Larduet estuvo al frente de la ofensiva, al conectar dos sencillos y un doble e impulsar una carrera.

En el Calixto García los Cachorros de Holguín vencieron en el primero 5-1 a los Indios de Guantánamo con labor impecable de Jesús Enrique Pérez y más tarde, con otro trabajo excelente de Carlos Alberto Santiesteban, ganaron 3-1.

Lázaro Cedeño y Michel Gorguet ligaron sencillos impulsadores en el mismo capítulo de apertura, para que los de casa lograran una ventaja suficiente, y Michel Cabrera se apuntó su tercer salvamento.

Por su parte, los Toros de Camagüey noquearon 14-1 a los Alazanes de Granma en el primer choque con cuatro bambinazos, entre ellos el cuarto del novato Reinaldo Almanza y uno de Leonel Moas con las bases llenas.

Luego, completaron la escoba sabatina al vencer 5-1 a los visitantes con gran labor de Riquelme Odelín, quien caminó toda la ruta, y batazo de vuelta entera de Michael Thompson.

En el Latinoamericano los Huracanes de Mayabeque también vencieron dos veces a los Industriales de La Habana con pizarras de 6-3 y 5-4; Yoasán Guillén pegó un vuelacercas y dos Maikol Barroso, uno en cada partido, para llevarse el protagonismo.

Por último, en el estadio 26 de Julio, no se pudo efectuar el doble juego entre Cazadores de Artemisa y Elefantes de Cienfuegos por el impacto de la lluvia.

Después de estos resultados, detrás de Matanzas (7-1) se ubican Santiago de Cuba, Las Tunas, Holguín y Sancti Spíritus, todos con balance de 6-2.

Cierran los puestos de clasificación Artemisa (3-1), Camagüey (5-3) e Industriales (4-3).