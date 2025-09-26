viernes 26 septiembre 2025
Chequea Viceprimer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca programa de Agricultura en Contramaestre

Picture of Leticia Creach Andreu
Leticia Creach Andreu

Fotos autora

La labor de las cooperativas en la implementación de la campaña de frío, la necesidad de capacitar a los cooperativistas en el crédito y comercialización de los insumos a los productores así como la búsqueda de alternativas para generar ingresos en divisas y abrirse al mercado exportable a través de la comercialización de productos obtenidos en el municipio fueron algunos de los aspectos evaluados en intercambio de Jorge Luis Tapia Fonseca, Viceprimer ministro con directivos de la Empresa Agropecuaria Laguna Blanca de Contramaestre.

Acompañado por Oscar Pérez Oliva Fraga, Ministro de Comercio Exterior así como autoridades nacionales y provinciales del Ministerio de la Agricultura se interesó por la situación que presentan las máquinas de riego, esenciales en la producción, y la importancia en el cumplimiento del plan de siembra por los productores.

En el terreno, Tapia Fonseca dialogó con productores y campesinos sobre el estado de las siembras y las acciones que realizan desde su posición en el desarrollo de la agricultura del territorio.

Información en construcción

Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
