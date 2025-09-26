Chequea Viceprimer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca programa de Agricultura en Contramaestre

Fotos autora

La labor de las cooperativas en la implementación de la campaña de frío, la necesidad de capacitar a los cooperativistas en el crédito y comercialización de los insumos a los productores así como la búsqueda de alternativas para generar ingresos en divisas y abrirse al mercado exportable a través de la comercialización de productos obtenidos en el municipio fueron algunos de los aspectos evaluados en intercambio de Jorge Luis Tapia Fonseca, Viceprimer ministro con directivos de la Empresa Agropecuaria Laguna Blanca de Contramaestre.

Acompañado por Oscar Pérez Oliva Fraga, Ministro de Comercio Exterior así como autoridades nacionales y provinciales del Ministerio de la Agricultura se interesó por la situación que presentan las máquinas de riego, esenciales en la producción, y la importancia en el cumplimiento del plan de siembra por los productores.

En el terreno, Tapia Fonseca dialogó con productores y campesinos sobre el estado de las siembras y las acciones que realizan desde su posición en el desarrollo de la agricultura del territorio.

Información en construcción