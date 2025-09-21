domingo 21 septiembre 2025
Chequea General de División Ramón Pardo Guerra estrategias para mitigar la sequía en Santiago de Cuba (+Video)

Picture of Irina Portuondo Miguel
Irina Portuondo Miguel

Las máximas autoridades de Santiago de Cuba sostuvieron un encuentro con el General de División Ramón Pardo Guerra, jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil; el presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Antonio Rodríguez Rodríguez; y directivos del sector hidráulico, con el objetivo de buscar soluciones concretas ante la crítica situación hídrica que enfrenta el territorio.

En reunión del grupo temporal de trabajo para responder al impacto de la sequía, el jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, General de División Ramón Pardo Guerra, trascendió que se trabaja en mejorar  la infraestructura hidráulica, con acciones como la rehabilitación de la estación de bombeo Campo de Tiro y las plantas potabilizadoras Quintero 1 y 2.

Estas son fundamentales para el tratamiento y distribución del agua  en el municipio cabecera, además de la reactivación de sistemas de abasto propios en entidades estatales, para liberar presión sobre las fuentes principales y garantizar el servicio a la población.

Santiago de Cuba enfrenta una compleja situación hidrológica por la reducción de las precipitaciones y el déficit en los embalses, lo que afecta a más de 400 mil personas en la provincia.

Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…