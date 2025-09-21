Chequea General de División Ramón Pardo Guerra estrategias para mitigar la sequía en Santiago de Cuba (+Video)

Las máximas autoridades de Santiago de Cuba sostuvieron un encuentro con el General de División Ramón Pardo Guerra, jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil; el presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Antonio Rodríguez Rodríguez; y directivos del sector hidráulico, con el objetivo de buscar soluciones concretas ante la crítica situación hídrica que enfrenta el territorio.

En reunión del grupo temporal de trabajo para responder al impacto de la sequía, el jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, General de División Ramón Pardo Guerra, trascendió que se trabaja en mejorar la infraestructura hidráulica, con acciones como la rehabilitación de la estación de bombeo Campo de Tiro y las plantas potabilizadoras Quintero 1 y 2.

Estas son fundamentales para el tratamiento y distribución del agua en el municipio cabecera, además de la reactivación de sistemas de abasto propios en entidades estatales, para liberar presión sobre las fuentes principales y garantizar el servicio a la población.

Santiago de Cuba enfrenta una compleja situación hidrológica por la reducción de las precipitaciones y el déficit en los embalses, lo que afecta a más de 400 mil personas en la provincia.