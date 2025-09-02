martes 02 septiembre 2025
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Celebran en Colombia Cumbre de Foro Mundial de Migración y Desarrollo

Picture of Prensa Latina
Prensa Latina
https://www.prensa-latina.cu/

Bogotá, 2 sep.— La XV Cumbre del Foro Mundial de Migración y Desarrollo comenzará hoy en la ciudad de Riohacha, en el norteño departamento de La Guajira, con representantes de gobiernos, organizaciones internacionales, expertos y sociedad civil.

El encuentro, que se desarrollará bajo el lema “Migración regular, movilidad laboral y derechos humanos: pilares del desarrollo y el bienestar de las sociedades”, tiene por objetivo convertirse en un espacio de convergencia y construcción de soluciones innovadoras frente a los retos actuales en torno al tema.

De acuerdo con la Cancillería de Colombia, se prevé la realización de 21 eventos paralelos, cinco paneles, seis mesas redondas y cinco diálogos temáticos. El país anfitrión espera avanzar en consensos que fortalezcan las vías regulares de migración, promuevan la integración social y económica de las personas migrantes y mejoren la cooperación internacional frente a desafíos como la movilidad humana por el cambio climático, la desinformación y la brecha digital.

La meta es que, desde Riohacha, surjan propuestas concretas que orienten políticas públicas inclusivas y basadas en derechos humanos, reforzando el papel de la migración como motor de crecimiento, innovación y cohesión social, remarcó oportunamente el Ministerio de Relaciones Exteriores.

“Este foro quiere recoger la visión regional y llevarla a una global en donde las instancias de decisión mundial puedan también reconocer las singularidades que hay en las diferentes zonas de donde salen los migrantes y donde impacta la aportación que ellos hacen y su contribución en los países de destino”, puntualizó la canciller neogranadina, Rosa Villavicencio.

También reveló que el presidente Gustavo Petro ha querido que sea Riohacha la sede de la cita, “donde las reflexiones que se hagan tienen que ver con la gobernanza migratoria a nivel de todos los países para conocer y para hacer apuestas de futuro”.

Añadió igualmente la canciller que habrá un aforo de cerca de 600 personas que se congregarán en Riohacha, a unos mil kilómetros al norte de esta capital.

La XV Cumbre del Foro Mundial de Migración y Desarrollo constituye un proceso voluntario, informal y no vinculante que reúne a los Estados Miembro y Observadores de las Naciones Unidas, así como a 63 organizaciones.

Destacadas
Colocan domo a nuevo tanque en Base de Supertanqueros de Matanzas
El oficio de contadora de capa en la vida de Damaris del Toro Sánchez (+PodCast)
Santiago de Cuba participa en Taller regional para fortalecer la prevención de riesgos de desastres en la población del oriente cubano
Recibe Presidente de Cuba a alto dirigente deportivo de China
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…