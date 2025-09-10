miércoles 10 septiembre 2025
Campaña de frío en Cuba prevé sembrar 517 mil hectáreas

Picture of ACN
ACN

La Habana.— La campaña de frío 2025-2026, iniciada a principios de septiembre en la mayoría de las empresas agropecuarias cubanas, tiene el propósito de plantar un total de 517 mil hectáreas de cultivos varios, lo que es clave para garantizar el abastecimiento de alimentos en el país, informó el Ministerio de la Agricultura (Minag) en su sitio web. 

   Yohan García, director general de Agricultura del Minag, declaró que el esfuerzo de los agricultores se combinará con la ciencia y la experiencia en la aplicación de tecnologías y el uso de los escasos recursos disponibles, y una de las prioridades de esta etapa será la siembra de papa, además de cultivos rústicos como boniato, yuca, plátano y malanga. 

   Este período agrícola se extenderá hasta finales de febrero de 2026, y se enfocará también en la siembra de viandas, hortalizas, granos y frutales.

   Se utilizarán medios biológicos para controlar plagas y enfermedades, abonos orgánicos para la fertilización de los suelos y tracción animal en la preparación de tierra y cultivo de los sembrados, y según autoridades del sector agrícola, la campaña debe combinar la gestión eficiente para incrementar los rendimientos, a pesar de los desafíos y las limitaciones de insumos. 

  El sindicato de Trabajadores Agropecuarios, Forestales y Tabacaleros se organizará para apoyar con trabajo voluntario en los momentos de mayor tensión, como durante las cosechas; la movilización popular con la participación de trabajadores estatales, cooperativas, campesinos y jóvenes será determinante. 

   En varias regiones del país como Ciego de Ávila se destaca el crecimiento de 4,8 por ciento del área a sembrar, con un plan de 29 mil 658 hectáreas con la La Finca 1C, de la Empresa Agroindustrial Ceballos, que plantará 30 hectáreas de plátano. 

   La provincia de Cienfuegos destinará unas 32 mil hectáreas a varios cultivos, mientras que la provincia de Granma dispondrá de 101 mil 700 hectáreas para la siembra, y por su parte, Las Tunas proyecta la siembra de más de 26 mil hectáreas.

Destacadas
UJC otorga condición Siempre Joven al MINREX
Agradeció Cuba apoyo regional a sus trabajadores
Una empresa que siente por la comunidad
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…