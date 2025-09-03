Atención a personas en situación de vulnerabilidad, prioridad en Santiago de Cuba

Escrito por Luis Alberto Portuondo Ortega

Más de 23 mil familias santiagueras -que integran unas 40 mil personas-‘ son beneficiados por la Asistencia Social, «no solo mediante las prestaciones monetarias, sino con alimentos, artículos de primera necesidad y otros concebidos al efecto para quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, ya sea por discapacidad físico-motora, intelectual, o por cuestiones financieras», dijo a Sierra Maestra Ernesto González Ojea, director provincial de Trabajo y Seguridad Social.

En este sentido, cada circunscripción cuenta con un trabajador social y todos los consejos populares y municipios con sus respectivas comisiones de atención y prevención social, y miles son atendidos en las instalaciones del Sistema de Atención a la Familia, que en la provincia suma lau cantidad de 126, también ubicadas en zonas rurales y del Plan Turquino.

La distribución gratuita de módulos alimenticios -que llega a cerca de cien mil individuos y que por lo general están compuestos por arroz, granos, pastas alimenticias y varias unidades de sardinas-, también beneficia a gestantes y niños con dietas de deficiencias nutricionales (bajo peso y talla).

La concesión de subsidios, la habilitación de locales y la adquisición de viviendas por el Estado en favor de dichas personas también es destacable, también lo es el funcionamiento de un Centro para la protección de personas con conducta deambulante, estado de abandono o ausencia familiar, y el fomento del proyecto Con-Pasión, enfocado en la atención integral a cada individuo que se encuentra en tal situación.

La política a seguir se fundamenta en el principio de que en Cuba nadie queda desamparado, con la existencia de programas que se implementan en medio de una compleja situación socieconómica, signada por el saldo negativo de seis décadas de bloqueo estadounidense.