Arlen López y Lázaro Álvarez retuvieron por segunda ocasión sus fajas continentales en boxeo profesional

Cuba celebró que Arlen López y Lázaro Álvarez retuvieran por segunda ocasión sus fajas continentales de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y el exitoso debut de Yusnier Sorsano en lides profesionales.

En Berlín, capital de Alemania, los dos primeros defendieron con éxito las fajas conseguidas en Varadero y retenidas en Madrid y Buenos Aires, respectivamente.

Lo hicieron en duelos a 10 asaltos, por fallos unánimes, y extendieron a seis y nueve sus triunfos sin derrotas en escenarios de ese tipo.

Arlen, bicampeón olímpico, en las 175 libras sobre el colombiano Jairo Delgado, quien llegó con saldo de 14 éxitos y tres reveses.

Lázaro, triple rey del orbe, en las 135 libras como verdugo del venezolano Ángel Rodríguez, cuyo palmarés exhibía 23 sonrisas y tres deslices.

Sorsano (154 libras) se estrenó por lo alto en esos circuitos: nocaut en el primero de los seis actos pactados para su combate con el mexicano Javier Castaneda, cuyo récord estaba en nueve alegrones, cuatro fracasos y dos empates.

El programa, organizado en la Sports en la Uber Eats Music Hall, confirmó a la promotora Agon Sports la valía de los púgiles cubanos, y pudiera convertir a Sorsano en miembro de su plantilla.

(Tomado de JIT)