Aprueban movimientos de cuadros del Partido Comunista de Cuba en varios municipios santiagueros y en el Buró Ejecutivo del Comité Provincial

El Pleno del Comité Municipal del Partido en #TercerFrente acordó liberar del cargo de Primera Secretaria a la compañera Sobeida Hernández Morales, quien se desempeñó en estas funciones durante más de cuatro años, con resultados favorables.

En su lugar, fue promovido al cargo de Primer Secretario, el compañero Yoneisis Castellanos Junco, quien fungía como miembro del Buró Ejecutivo para la actividad Agroalimentaria en el Comité Municipal de Palma Soriano.

Igualmente, el Comité Municipal de #Contramaestre acordó promover al cargo de Primer Secretario al compañero Yoendry Oconor Reyes, quien se desempeñaba como miembro del Buró Ejecutivo para la atención al sector Económico-Productivo en el Comité Municipal de Santiago de Cuba.

el Pleno del Comité Municipal de #SanLuis, acordó liberar del cargo de Primer Secretario al compañero Yusmaikel Valier Ramírez, a quien se le reconoció sus resultados en el impulso de la estrategia económico-social del territorio,En su lugar, el Pleno acordó promover a Eyder Luis Hernández Borrero, quien se desempeñaba como funcionario de la esfera Política-Ideológica en el Comité Provincial del Partido.

De igual modo, el Pleno del Comité Provincial del Partido (CP-PCC), en sesión extraordinaria, aprobó liberar -por renovación-, del cargo de Miembro del Buró para atender la actividad Agroalimentaria, al compañero Eudis Manuel Yeja Fernández.

En cumplimiento con la política de cuadros, el Pleno aprobó la promoción a dicho cargo del compañero Yusmaikel Valier Ramírez, quien inició como Instructor de la UJC en la Brigada de la Frontera, Presidente del Consejo Popular “Argeo Martínez” en Guantánamo, y Vicepresidente del Consejo de la Administración Municipal en el propio territorio.

