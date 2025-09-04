jueves 04 septiembre 2025
Aduana incautó más de 4 400 tabacos en el aeropuerto de La Habana

La Aduana General de la República detectó más de 4 400 unidades de tabacos sueltos y con anillas que se intentaban exportar de Cuba sin previa declaración ante las autoridades del aeropuerto de La Habana.

El vicejefe primero de la Aduana General de la República, William Pérez González, informó que este hecho delictivo fue denunciado inmediatamente ante la Policía Nacional Revolucionaria (PNR). A través de la red social X, el funcionario afirmó que el contrabando de este rublo reporta grandes ganancias.

El control, la prevención y el enfrentamiento al delito, la corrupción y las ilegalidades es una de las misiones principales de las autoridades de la Aduana General de la República de Cuba.

