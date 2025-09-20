¨Por una sonrisa”: Proyecto por la Inclusión (+Fotos)

San Luis.— Coincidiendo con la etapa estival, fue inaugurado en San Luis El proyecto Comunitario: «Por una Sonrisa”. Para contribuir a la inclusión social de niñas y niños en situación de discapacidad intelectual, surgió la idea que va más allá de los juegos y la diversión.

En el tercer encuentro de los miembros, llegaron hasta la Finca ¨Monte Sion¨, del productor Roberto Montero Fuentes, reconocida a nivel nacional por la variedad y el uso de la Agroecología. Recorrieron el lugar y aprobaron la creación de un Círculo de interés para que los pequeños aprendan de la fruticultura moderna.

Padres, profesores de Deportes, trabajadores sociales y la representante municipal del proyecto acompañaron a niños y adolescentes.