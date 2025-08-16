Se prioriza atención a adultos mayores sanluiseros en etapa veraniega

Por Yaniuska Pérez Verdecia

San Luis, Santiago de Cuba, 16 ago.— Durante la presente etapa estival las actividades para los adultos mayores constituyen una prioridad para trabajadores del Combinado Deportivo Pepín Benítez de Dos Caminos.

Los profesores y activistas del INDER promueven la realización de ejercicios físicos, se realizan talleres, se conforman tablas gimnásticas y se imparten conferencias acerca de diversas afecciones propias de la edad y la importancia de la práctica de actividades físicas que contribuyan al bienestar diario de los adultos mayores.

Teniendo en cuenta el incremento del grupo etario con más de 60 años en la localidad sanluisera, en la etapa veraniega se intensifican las acciones de la cultura física, la recreación y los deportes que permitan mejorar la calidad de vida de los abuelos y abuelas, alargar sus años de existencia e insertarlos a la sociedad, de acuerdo a sus posibilidades objetivas.