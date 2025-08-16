sábado 16 agosto 2025
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Se prioriza atención a adultos mayores sanluiseros en etapa veraniega

Picture of Radio Majaguabo
Radio Majaguabo

Por Yaniuska Pérez Verdecia

San Luis, Santiago de Cuba, 16 ago.— Durante la presente etapa estival las actividades para los adultos mayores constituyen una prioridad para trabajadores del Combinado Deportivo Pepín Benítez de Dos Caminos.

Los profesores y activistas del INDER promueven la realización de ejercicios físicos, se realizan talleres, se conforman tablas gimnásticas y se imparten conferencias acerca de diversas afecciones propias de la edad y la importancia de la práctica de actividades físicas que contribuyan al bienestar diario de los adultos mayores.

Teniendo en cuenta el incremento del grupo etario con más de 60 años en la localidad sanluisera, en la etapa veraniega se intensifican las acciones de la cultura física, la recreación y los deportes que permitan mejorar la calidad de vida de los abuelos y abuelas, alargar sus años de existencia e insertarlos a la sociedad, de acuerdo a sus posibilidades objetivas.

Destacadas
Destacan legado del líder del Partido Ortodoxo Eduardo Chibás a 74 años de su muerte
Pepe Mujica reverdece, afirman en Uruguay
Continúa la duodécima edición del Modelo de Naciones Unidas de la Universidad de Oriente, ONUCARIBE 2025
Concluyó la decimoquinta edición del Festival de Jóvenes Jazzistas “Jazz Namá”(+Video)
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…