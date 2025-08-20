miércoles 20 agosto 2025
Realiza Joven Club Santiago, I Edición de Eleclub 2025

Leticia Creach Andreu

EleClub 2025, un evento emblemático que celebra el 38 aniversario de los Joven Club, recuperando y fortaleciendo el espíritu innovador que siempre nos ha caracterizado.

Este encuentro de electrónica en Santiago de Cuba reúne a destacados profesionales, investigadores y colaboradores así como la participación internacional de Román Koscy de la compañía Renanse Alemania, junto a un jurado experto de la Universidad de Oriente. Cuenta con ponentes provenientes de Copextel Santiago de Cuba, la Universidad de Oriente, los municipios de Joven Club Santiago, Contramaestre, San Luis, y II Frente así como invitados especiales de ETECSA y la Mipyme TeCaribe.

EleClub 2025 es un espacio que impulsa la innovación tecnológica, fomenta el desarrollo profesional y rescata esa parte fundamental de los Joven Club que durante tiempo estuvo olvidada, revitalizando el compromiso con la comunidad y la ciencia cubana.

Entre los proyectos destacados se otorgan premios al talento local, como el Gran Premio a “Reparación pantalla LED eliminando señales CVK” del Ing. Maickel Díaz Rosales de Copextel, y el Premio Especial al “Sistema de codificación/decodificación de audio MP3 con tecnología FPGA”, presentado por la Ing. Dalia Clavel Rojas, de la Universidad de Oriente.

Además, contamos con las valiosas conferencias magistrales del DrC. Dr. C. Jorge Esteban Santos Toural y del Ing. Raúl Toural Estrada, ambos profesores de la Universidad de Oriente, quienes enriquecen este evento con su experiencia y conocimientos.

EleClub 2025 reafirma su compromiso con el presente y futuro de la electrónica en Cuba, uniendo talento, ciencia y tecnología en un escenario tan especial como el aniversario de los Joven Club.

