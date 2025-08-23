Oficializadas las nóminas para la Serie Nacional de Béisbol

Ciego de Ávila.— Con la celebración hoy aquí del congresillo técnico se oficializaron las 16 nóminas, el calendario y otros temas organizativos de la Serie Nacional de Béisbol, prevista para comenzar el 2 de septiembre.

Las plantillas estarán integradas por 40 jugadores, de los cuales solo podrán participar 27 en cada choque.

En la reunión se informó de 11 solicitudes de jugadores cubanos provenientes del exterior para incorporarse al torneo, de los cuales siete ya cuentan con la aprobación del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder).

Tienen el aval para participar en el certamen los cienfuegueros José Nodal y Lázaro Lapeira, el holguinero Jorlis Bravo, el tunero Osmanis Urrutia, el isleño Sair Sánchez y los habaneros Reimi García y Brayan Leyva.

Esperan por el permiso Michel Cabrera (HOL), Henry Quintero (LTU) y los guantanameros Enyer Fernández y Juan Carlos Negret.

Cada nómina podrá efectuar cambios solo si quedan con menos de 32 atletas debido a contratos en el extranjero al amparo de la Federación Cubana de Béisbol y Softbol o por compromisos con selecciones nacionales.

Sin embargo, cada elenco podrá dar alta a tres jugadores antes del juego 75, que pueden ser incluso provenientes del exterior.

En la próxima temporada los partidos suspendidos se reprogramarán al término del calendario regular si definen clasificación o posiciones entre los clasificados, y se reiteró la voluntad para recuperar la mayor cantidad posible de partidos en medio del calendario competitivo.

Sobre la celebración de juegos fuera del estadio principal de cada provincia, antes del 10 de septiembre se harán las solicitudes para aquellos terrenos que cuenten, previa aprobación, con las condiciones mínimas.

El calendario mantiene 75 choques por equipo en la fase preliminar, cinco contra cada rival, que se efectuarán los martes, miércoles, jueves, sábado y domingo.

Las Tunas ganó las dos últimas ediciones del clásico beisbolero cubano y figura en el grupo de los candidatos con más fuerza para alzar el título en la próxima campaña.