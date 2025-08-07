Más de 20 muertos en Gaza mientras Israel prepara nueva ofensiva

Ramala, 7 ago.— Más de 20 palestinos murieron hoy en nuevos ataques israelíes contra la Franja de Gaza, en medio de los preparativos del Ejército para lanzar una nueva operación terrestre, con el fin de reocupar zonas del enclave.

La agencia oficial de noticias Wafa reportó que cuatro personas, entre ellas dos niñas, perdieron la vida en un bombardeo contra un apartamento en la Torre Al-Salhi, ubicada en el campamento de refugiados de Nuseirat.

Otros cuatro fallecieron y varios sufrieron lesiones en una incursión aérea contra una vivienda en el norteño campamento de refugiados de Al-Shati y se contabilizaron tres decesos más en un incidente similar ocurrido en la vecina ciudad de Gaza, precisaron fuentes médicas.

En la sureña urbe de Khan Yunis se anunció el deceso de un matrimonio y sus hijos como resultado de un ataque israelí en la zona oriental, de una niña en el oeste de la localidad y de dos mujeres en otro bombardeo.

Wafa detalló que en la ciudad de Deir al-Balah, en el centro de la Franja, cinco civiles que esperaban ayuda murieron y otros resultaron heridos por disparos de los militares.

Según datos oficiales, más de 61 mil palestinos perdieron la vida en el enclave costero desde el inicio de la agresión, en octubre de 2023, en tanto la cifra de heridos supera los 151 mil.

Las nuevas operaciones castrenses coinciden con una reunión este jueves del gabinete de seguridad israelí para discutir la situación en Gaza.

El diario Yedioth Ahronoth reveló que el primer ministro Benjamin Netanyahu propondrá una nueva campaña para reocupar el enclave costero, en la que participarán entre cuatro y seis divisiones.

El rotativo afirmó que el presidente estadounidense, Donald Trump, dio luz verde a la nueva ofensiva, aunque los militares israelíes prefieren lanzar un cerco sobre las principales ciudades, en lugar de ingresar a ellas para evitar bajas entre sus filas.