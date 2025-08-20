miércoles 20 agosto 2025
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Entregan condecoraciones a representantes de la cultura

Picture of ACN
ACN

La Habana.— Un selecto grupo de personalidades de la cultura recibieron este martes, en acto celebrado en el Memorial José Martí, de esta capital, la medalla Alejo Carpentier y la Condición por la Cultura Nacional.

En la ceremonia, encabezada por Alpidio Alonso Grau, ministro de Cultura, fueron entregadas la medalla Alejo Carpentier a Román Justo Pelladito Hernández, director del Grupo Folclórico Afroamérica, y a la musicóloga, profesora y gestora cultural Alicia de las Mercedes Valdés Cantero.

De igual manera se le otorgó la Condición por la Cultura Nacional a una decena de artistas, entre ellos, de manera póstuma, a la familia de Regla María Oviedo Taylor.

Sobre los homenajeados, Omar Valiño Cedré, director de la Biblioteca Nacional de Cuba, resaltó sus trayectorias individuales y el hecho de concederles el alto honor en el monumento que guarda la memoria del Héroe Nacional.

Valiño Cedré ponderó también la vocación de servir de cada uno de los condecorados.

En lo profesional y lo personal corresponde agradecerles por sus vidas y la dedicación y esfuerzo por la cultura, agregó.

A nombre de los agasajados, Alicia de las Mercedes Valdés Cantero señaló que ambos títulos constituyen un aliciente para seguir viviendo por y para la defensa de la cultura cubana.

Este alto en el camino sirve para imprimirle mayor intensidad a la marcha ahora y hasta el último día en la voluntad de crear para servir de inspiración y guía a generaciones futuras, agregó.

Destacadas
Entregan condecoraciones a representantes de la cultura
Comienzan hoy las semifinales de la III Liga Élite del Béisbol Cubano
Comenzó en Cuba X Coloquio sobre Diversidad Cultural en el Caribe
Cuba y Vietnam constituyen una empresa mixta para el desarrollo biofarmacéutico
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…