lunes 25 agosto 2025
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Detenido ciudadano por atropellar a nueve personas en La Habana

Picture of Redacción tvsantiago
Redacción tvsantiago
El sitio de la televisión en Santiago de Cuba
El autor, un ciudadano extranjero residente en el país, fue detenido por fuerzas del orden público y se encuentra bajo proceso investigativo

Nota informativa

Alrededor de las 2:30 horas de este lunes un individuo conduciendo un auto durante su trayecto por los municipios Centro Habana y Habana Vieja, en diferentes lugares, atropelló en la vía pública a un total de nueve personas.

El autor, un ciudadano extranjero residente en el país, fue detenido por fuerzas del orden público y se encuentra bajo proceso investigativo, y se trabaja para esclarecer las circunstancias de este lamentable hecho.

Como consecuencia de las lesiones recibidas, una mujer de 35 años resultó fallecida y los ocho heridos reciben atención médica en el sistema de salud de la capital.

Se ampliará esta información preliminar.

Destacadas
Fallece destacado actor del teatro, la Radio y la TV
Ratifican a la UJC de Cuba como secretaria general de la Federación Mundial de Juventudes Democráticas
Rendirán tributo póstumo a destacado diplomático de Cuba
De punta a cabo, Cuba vivió el Meteoro
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…