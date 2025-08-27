Detenido Autor de Asesinato en Santiago de Cuba

En la jornada de este 26 de agosto informamos sobre lo que pretendía ser el intento de ocultar un crimen, en el centro urbano Abel Santamaría de la ciudad de #SantiagodeCuba, cuando trabajadores de la empresa de servicios comunales hallaron en un colector de basura, la cabeza de una persona del sexo masculino.

Fuerzas del MININT se movilizaron para esclarecer lo ocurrido y en horas de la tarde, con el apoyo de la comunidad, dieron captura a un residente en la localidad, ciudadano de 60 años de edad, encontrándose en su residencia miembros del cuerpo de la víctima, confesando haberlo privado de la vida violentamente mientras se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas dentro de su apartamento el pasado 21 de agosto, motivado por un ajuste de cuenta de índole personal.

Un hecho de tal magnitud, no habitual en la sociedad cubana, es repudiable en todos los sentidos como lo evidencian los testimonios de miles de santiagueros y cubanos a través de las redes sociales, una vez que concluya el proceso investigativo el autor será puesto a disposición de la fiscalía y el tribunal para que sea sancionado con la severidad que requiere.

