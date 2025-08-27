miércoles 27 agosto 2025
Detenido Autor de Asesinato en Santiago de Cuba

Picture of Redacción tvsantiago
Redacción tvsantiago
El sitio de la televisión en Santiago de Cuba
No habrá impunidad para quiénes ultrajan lo más preciado, el derecho a la vida.

En la jornada de este 26 de agosto informamos sobre lo que pretendía ser el intento de ocultar un crimen, en el centro urbano Abel Santamaría de la ciudad de #SantiagodeCuba, cuando trabajadores de la empresa de servicios comunales hallaron en un colector de basura, la cabeza de una persona del sexo masculino.

Fuerzas del MININT se movilizaron para esclarecer lo ocurrido y en horas de la tarde, con el apoyo de la comunidad, dieron captura a un residente en la localidad, ciudadano de 60 años de edad, encontrándose en su residencia miembros del cuerpo de la víctima, confesando haberlo privado de la vida violentamente mientras se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas dentro de su apartamento el pasado 21 de agosto, motivado por un ajuste de cuenta de índole personal.

Un hecho de tal magnitud, no habitual en la sociedad cubana, es repudiable en todos los sentidos como lo evidencian los testimonios de miles de santiagueros y cubanos a través de las redes sociales, una vez que concluya el proceso investigativo el autor será puesto a disposición de la fiscalía y el tribunal para que sea sancionado con la severidad que requiere.

Tomado de Héroes del Moncada

Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…