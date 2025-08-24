domingo 24 agosto 2025
Debatirán sobre Cuba en festival caribeño

Bridgetown, 24 ago.— Destacados académicos y artistas caribeños analizarán el papel de Cuba en la región como parte del programa del Carifesta en Barbados, anunció hoy el Comité Organizador.

El evento cultural más importante de la región, Carifesta, será escenario este domingo de un conversatorio sobre la relación de Cuba con el resto del Caribe.

Bajo el título «Hablando de Cuba y de Fidel» el evento, según los organizadores, será una oportunidad para reflexionar colectivamente sobre la isla como referente político, artístico e ideológico.

El encuentro, abierto a todo el público y de carácter gratuito, se llevará a cabo en un emblemático teatro de Bridgetown; y describe a Cuba como la nación que ocupa un espacio singular en el imaginario caribeño.

Los anfitriones barbadenses aseguran que la isla es fundamental para «comprender la civilización caribeña», por lo que él foro abordará la historia, la Revolución liderada por Fidel Castro, su resistencia política y su contribución cultural, desde la música y la danza hasta la literatura y las artes plásticas.

La convocatoria al debate se enmarca en el espíritu de fomentar el diálogo intelectual junto con las manifestaciones artísticas y anuncia un panel de historiadores, sociólogos, escritores y artistas de diversos países del Caribe, incluida la poetisa cubana Nancy Morejon, especialmente invitada al Carifesta

