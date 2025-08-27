miércoles 27 agosto 2025
Cuba vence a Eslovaquia en Mundial Femenino de Voleibol

La Habana.— La selección cubana se impuso la víspera a Eslovaquia 3-1 para obtener su única victoria en el grupo B en su despedida del Campeonato Mundial Femenino de Voleibol Tailandia 2025.

De hecho el éxito de 27-25, 25-21, 22-25 y 26-24 significa el primero que consigue un equipo cubano desde que en la edición de 2010 sumó dos en cinco salidas (ante Kazajastán y Tailandia).

En los mundiales de 2014 en Italia y 2018 en Japón, cuando competían 24 elencos, se despidieron sin sonrisas, y en la lid de 2022 no obtuvo la clasificación.

Tras caer frente a Bélgica e Italia por sendas barridas, las cubanas coronaron hoy un positivo resultado al superar a las eslovacas en ataque (63-58) y bloqueo (12-11), quedaron por debajo en servicio por solo un ace (5-6) y ambas cometieron 20 errores no forzados.

La esquina Eviliana Martínez resultó la más productiva por su elenco con 20 tantos (19-1-0), seguida de la central Laura Suárez (17/12-4-1), la opuesta Dezirett Madan (14/13-1-0), la punta Whitney James (13/10-2-1) y la bloqueadora Dayana Martínez (11/7-2-2).

Gretell Moreno, que suma más años en la selección de lujo, tributó con la experiencia como pasadora y a la ofensiva cuatro tantos (1-2-1).

Por las rivales la atacadora auxiliar Zuzana Sepelova concluyó como máxima anotadora del encuentro con 25 puntos (22-2-1).

Tras de Italia, invicta en sus tres salidas (9 puntos), se ubicaron Bélgica (2 victorias y un revés, 6 unidades). Después finalizaron Cuba (1-2/3) y Eslovaquia (0-3/0), ya fuera de competencia por no avanzar a la ronda de 16.

Este miércoles se completa la ronda eliminatoria en los grupos que restan, el jueves es descanso general y una fecha después se inician los partidos de octavos de final.

