Convocan en Cuba a los Premios Calendario 2026

La Habana.— La Asociación Hermanos Saíz (AHS) convoca a los Premios Calendario 2026, en aras de estimular la creación literaria entre los jóvenes escritores cubanos residentes en el país.

El certamen, con el coauspicio del Instituto Cubano del Libro y la Casa Editora Abril, incluye los géneros poesía (incluye décima), literatura infanto-juvenil (poesía), teatro, ciencia ficción (incluye fantasía heroica y terror fantástico), narrativa (novela) y ensayo.

Según las bases del concurso, pueden participar escritores de hasta 35 años de edad, sean miembros o no de la AHS, y no hayan recibido el premio con anterioridad en el género que compiten.

Las obras deben tener una extensión entre 50 y 80 cuartillas en poesía y ciencia ficción, entre 30 y 80 cuartillas en literatura infanto-juvenil (poesía) y teatro, y entre 50 y 100 cuartillas en ensayo y narrativa (cuento).

Añade la convocatoria que los libros deben ser inéditos y pueden presentarse antes del 31 de octubre de 2025 a la dirección electrónica becasypremiosahs@gmail.com, especificando en el asunto el género en el que se concursa.

Los concursantes deben adjuntar su propuesta en formato Word con seudónimo (no se aceptarán archivos en PDF).

Se entregará un premio único por género que consiste en diploma acreditativo, 25 mil pesos cubanos y la publicación de la obra en la colección Calendario de la AHS y la Casa Editora Abril, con el correspondiente pago por derecho de autor.

El fallo del jurado será inapelable y los resultados se conocerán en un acto en la Feria Internacional del Libro de La Habana de 2026.