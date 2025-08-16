Contundente goleada de Santiago de Cuba en Liga Nacional Femenina

Por Bryan Mut Martínez (colaborador)

Santiago de Cuba.— El once de fútbol de Santiago de Cuba debutó con una contundente victoria de 19 goles por 0 sobre Las Tunas, en el inicio de la Liga Nacional Femenina de Primera División.

En el estadio Antonio Maceo, de esta urbe, las santiagueras impusieron su condición de locales, marcando 10 goles en la primera mitad y otros nueve en el segundo tiempo.

Indira Hechavarría y María Álvarez sobresalieron con cinco goles cada una.

Zailen Savón anotó un hat-trick, Maristania Mengana consiguió un doblete, y María Karla Blanco, Elianne Valdés, Aneilis Calvo y Delennis Acosta sumaron un gol per cápita.

Sabíamos algo de Las Tunas, pues es el primer año que compiten en el grupo nuestro y existían algunas referencias, nosotras salimos hacer partido planificado por los entrenadores y el resultado fue favorable, expresó Elianne Valdés a la Agencia Cubana de Noticias.

La integrante de la selección nacional absoluta reconoció la importancia de comenzar sumando y goleando, pues esto las posiciona un paso adelante para dominar el Grupo.

El objetivo es volver a discutir el título y tomar revancha de la última final ante La Habana en la que perdimos el campeonato, aseguró Valdés.

Jorge Miguel Fernández, director técnico santiaguero, se mostró satisfecho con el desempeño del equipo, aunque reconoció que hay detalles a pulir a la hora de enfrentar a rivales más exigentes.

En otros resultados de la jornada de este jueves, Holguín venció a Granma tres goles por cero en Bayamo, en tanto el partido entre Camagüey y Guantánamo se jugará este sábado.

Santiago de Cuba visitará a Guantánamo en la continuación de la liga, mientras que Granma y Las Tunas recibirán a Camagüey y Holguín, respectivamente.