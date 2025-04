Inician debates en la XXIII Conferencia Internacional de Cultura Africana y Afroamericana(+Fotos)

Con el depósito de una ofrenda floral al Mayor General Antonio Maceo Grajales inició esta mañana en el Salón de los Vitrales de la Plaza de la Revolución de Santiago de Cuba, la XXIII Conferencia Internacional de Cultura Africana y Afroamericana, organizada por el Centro Cultural Africano Fernando Ortiz.

Presente en esta inauguración Embajadores del Cuerpo Diplomático Africano Acreditado en Cuba y la Vice primera Ministra de la República de Cuba Inés María Chapman, así como Beatriz Johnson Urrutia, Primera Secretaria del Comité Provincial del PCC en la provincia sede.

La sesión teórica abrió con un Panel que se prestigia con la Dra. C. Diana Sedal, Rectora de la Universidad de Oriente, como moderadora, quién expresó:

“Agradezco la preferencia que me han dado para consolidar la línea de pensamiento de esta mesa inaugural de mujeres oscuras. No lo digo por la raza ni por el color, lo digo por la historia que nos acompaña dónde pocas veces nos toca la luz.

Ustedes lo han dicho, cada una desde su lugar y han testimoniado su manera de pensar y hacer por ello se lo agradezco.

Términos como lucha, emancipación, deudas, desafíos se han escuchado. Pero quiero quedarme con Mujer política, Mujer defensora de derechos, Mujer en la economía, Mujer en la educación y en principio MUJERES EN LA VIDA.

Que este sea el sentido de lucha de las mujeres en la racialidad.

La fuerza de las mujeres está en cada espacio, en cada lugar, en cada familia.

Les confieso este ha sido para mí un gran acontecimiento político. Reconozco que sin mujeres la política no es completa, no es perfecta y no será útil para la humanidad.

La UNIDAD COLECTIVA será la única fórmula y perfecta para seguir validando el papel de la mujer en la sociedad.”

Fotos por Rovier Mesa

NOTICIA EN CONSTRUCCIÓN