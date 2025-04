Inauguran Juegos Regionales de educandos en situación de discapacidad físico motora(+Fotos)

Poner en práctica la voluntad, el esfuerzo y la superación de cada uno de los atletas es la visión de los Juegos Regionales de educandos en situación de Discapacidad Físico Motora. En la ceremonia inaugural, presidida por Odexa Fuentes Medina, coordinadora de Programas y Objetivos del Gobierno y Roberto Reyes Rotger, Director Provincial de Deporte se presentaron a los 5 equipos que competirán bajo la premisa de que más allá de competir lo importante será compartir en unidad.

El fuego de estos juegos hizo entrada como símbolo del espíritu competitivo y la fuerza interior de cada atleta que competirá en ajedrez, voleibol sentado, atletismo y tenis de mesa.

En la primera jornada, el ajedrez y el tenis tuvieron las primeras rondas eliminatorias de los juegos.

Miguel Alexis Vázquez Martínez, atleta Santiago de Cuba comentó que: «Me he preparado con mis entrenadores. Ahora mismo he ganado las dos primeras fases eliminatorias y me siento feliz de participar en el ajedrez». El orgullo de su abuela Marisbel Miranda se manifestó en estas palabras: «Qué alegría ver a mi nieto que nació con esta discapacidad y aunque ha sido difícil, él ha podido sobreponerse a todo y aprender. Hay que salir adelante y sé que con la voluntad y la ayuda de su familia y sus profesores de la Escuela Especial Amistad Cuba-VietNam lo va a lograr».

La práctica del deporte constituye una herramienta para alcanzar la máxima de la educación especial: la inserción social de los educandos.