Equipos orientales mandan en Torneo Aniversario «Villa de Camagüey»

Por Alejandro Alegre Leyva y Brita García Alberteris

Del 1ro al 6 de febrero se juega el prestigioso Torneo Nacional «Aniversario de la Villa» en la Ciudad de Camagüey que incluye en la edición del presente año las categorías Élite 1 y 2, Premier Femenino y Juvenil, Pioneril Masculino y Femenino organizados en grupos cerrados, un abierto Pioneril Mixto y su competencia insignia: el evento Escolar por Equipos, que invita a 10 selecciones provinciales de 2 tableros masculinos y femeninos para trebejistas menores de 15 años.

Tras concluidas 5 rondas los Equipos Orientales van liderando el torneo. Santiago de Cuba mantiene paso arrollador y comanda la justa con 13 match points (MP), gracias a 4 victorias y 1 empate, le sigue bien de cerca Holguin con 11 match points (+3/=2/-0) y la selección de Guntámano con 10 (+3/=1/-1). Los actuales campeones nacionales escolares Villa Clara, a pesar de caer en la víspera de forma contundente ante los líderes, se repuso con una victoria cómoda ante Granma y con 8 match points se mantiene en la pelea a falta 4 fechas por disputar.

Se acerca el último tercio y no puede estar más al rojo vivo el torneo. La ronda 6 que se juega en la mañana de este 4 de febrero, se presenta como decisiva, pues se enfrentan directamente los líderes; choque de trenes entre Santiago vs Holguin y Guantanamo vs Villa Clara.

Clasificación tras Ronda 5 Escolar por Equipos

1. SCU (13MP) +4/=1/-0

2. HOL (11MP) +3/=2/-0

3. GTM (10MP) +3/=1/-1

4. VCL (8MP) +2/=2/-1

5. CFG (6MP) +1/=3/-1

6. SSP (5MP) +1/=2/-1

7. CMG B (4MP) +1/=1/-3

8. GRM (4MP) +1/=1/-3

9. CMG A (3MP) +0/=3/-2

10. MAY (3MP) +1/=0/-4

Pareo Ronda 6 Escolar x Equipos (8:30am; 04/02/2025)

SCU (13) vs (11) HOL

GTM (10) vs (8) VCL

SSP (5) vs (4) CMG B

GRM (4) vs (6) CFG

MAY (3) vs (3) CMG A