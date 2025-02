China rechaza discurso de Trump sobre Gaza, fentanilo y aranceles

Beijing, 5 feb.— China rechazó hoy las recientes declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre el posible reasentamiento de los habitantes de Gaza, la supuesta culpa de Beijing por la crisis del fentanilo y la guerra comercial.

El portavoz de la Cancillería Lin Jian expresó la oposición del gobierno a la reubicación forzada de la población del enclave palestino.

«Esperamos que todas las partes interesadas aprovechen la cesación del fuego y la gobernanza de la posguerra en Gaza como una oportunidad para volver a encauzar la cuestión palestina por el camino correcto de una solución política basada en la solución de dos Estados y lograr una paz duradera en el Oriente Medio», agregó.

Sobre el tema de la epidemia de consumo de fentanilo en Estados Unidos, el vocero enfatizó que sus raíces están en el propio país norteamericano.

«A petición de Estados Unidos, China anunció en 2019 que incluiría oficialmente en la lista de sustancias similares al fentanilo en su conjunto, lo que lo convertiría en el primer país del mundo en enumerar oficialmente las sustancias similares al fentanilo en su conjunto», agregó.

Recordó que en los últimos años las dos naciones realizaron una amplia cooperación práctica en la lucha contra los narcóticos y lograron avances tangibles en las áreas de control de sustancias, intercambio de inteligencia, cooperación caso por caso, limpieza de anuncios en línea, intercambios técnicos sobre pruebas de drogas e interacción multilateral.

Lin Jian señaló que la parte estadounidense ignoró estos logros e insistió en imponer un arancel del 10 por ciento a los productos chinos exportados a aquella nación bajo el pretexto del fentanilo.

«Echar la culpa no resolverá el problema, y no habrá ganadores en las guerras comerciales y arancelarias. La presión y las amenazas no son la forma correcta de tratar con China», dijo.

Por otro lado, subrayó que lo necesario ahora no es una imposición unilateral de tarifas, sino un diálogo en pie de igualdad y respeto mutuo.

«China salvaguardará resueltamente sus derechos e intereses legítimos», señaló el vocero de la Cancillería.

Previamente el gigante asiático anunció una batería de contramedidas como la imposición de aranceles adicionales a ciertos productos importados desde Estados Unidos.

Según el comunicado oficial, a partir del 10 de febrero de 2025 se aplicará un gravamen del 15 por ciento a las importaciones de carbón y gas natural licuado provenientes de aquella nación.

Asimismo, productos como petróleo crudo, maquinaria agrícola, automóviles de gran cilindrada y camionetas estarán sujetos a un arancel del 10 por ciento.

Por otro lado, la Administración Estatal de Regulación del Mercado de China anunció hoy una investigación sobre Google de Alphabet, sospechoso de violar la ley antimonopolio del país.

Además, el Ministerio de Comercio también agregó a las empresas estadounidenses PVH Group e Illumina Inc a su lista de entidades poco confiables, lo cual conlleva restricciones o sanciones.