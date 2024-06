Avispas y Leones ante dos desenlaces este sábado

La lluvia irrumpió en las postrimerías del choque entre las Avispas de Santiago de Cuba y los Leones de Industriales que se disputaba en el estadio Latinoamericano de nuestra capital y el juego tuvo que ser sellado a la altura de la novena entrada con empate a dos carreras por bando y por lo tanto hoy ambos elencos completarán este desafío y posteriormente jugarán el correspondiente a la fecha.

La tropa santiaguera, ya en poder del pasaporte para los play-off y ahora apostando a adueñarse definitivamente de la cuarta plaza para conquistar el derecho a que las acciones de la postemporada arranquen en el estadio Guillermón Moncada; en tanto los melenundos de la capital aún están a tres victorias de alcanzar la cuota que les permitirá oficializar su presencia en la siguiente fase del campeonato.

Aunque este juego interrumpido y todo lo que ocurrió en el mismo alcanzará carácter oficial una vez que sea completado vale compartir algunos apuntes en torno a su desarrollo.

En primer lugar resaltar la excelente actuación del veterano Alberto Bisset quien pese a estar en medio de una temporada con inédito resultado negativo para él sacó la cara con el arrojo que lo caracteriza y logró colgarle cinco ceros consecutivos a los Leones antes de ser reemplazado en el sexto epsiodio con dos outs tras permitir dos de los cuatro imparables que admitió a lo largo de toda esa ruta.

El abandonar el box las Avispas tenían ventaja 2-0 pero desafortunadamente el relevista Yoendris Montero no pudo conservar esa ventaja y los azules lograron el empate en el séptimo a consecuencia de un error y par de dobletes firmados por Alberto Calderón y Yasiel Santoya.

Otro hecho que quiero destacar es que el patrullero Yoelkis Guibert robó una almohadilla en el encuentro y con ello ingresó en el selecto grupo de trece jugadores que a lo largo de series nacionales y selectivas han logrado la combinación de 15 robos y 15 cuadrangulares.

Aquí les dejo el listado completo:

1.- Victor Mesa (VCL) en 19 SN

2.- Eduardo Paret (VCL) en 40 SN

3.- Yuli Gurriel (SSP) en 45 SN

4.- Yoenis Céspedes (GRA) en 46 SN

5.- Alexei Bell (SCU) 47, 49 y 51 SN

6.- Alfredo Despaigne (GRA) en 48 SN

7.- Adonis García (CAV) en 49 SN

8.- Rusney Castillo (CAV) en 50 y 51

9.- Yordany Simón (GRA) en 51 SN

10.- Yurisbel Gracial ( MTZ) en 55 SN.

11.- José Amaury Noroña (MTZ) en 63 SN

12.-Yoelkis Guibert (SCU) en 63 SNB

En Series Selectivas

13.- Omar Linares (PRI) en 17 SS

•Victor Mesa (VCL) en 17 SS

*Victor Mesa es el único que lo logró en ambos certámenes

Ahora queridos amigos pasemos a destacar hechos significativos de esta jornada de viernes:

Ciego de Ávila recibe el primer SKO a mano de Mayabeque

Albert Valladares (MAY) llega a 8 victorias e iguala con Dachel Duquesne (CAV), Enyer Fernández (GTM) y Osdani Rodríguez (VCL)

Alfredo Despagne (GRM) conecta su jonrón número 19 y es líder.

José Noroña (MTZ) se reafirma como líder en carreras impulsadas con 75

Yoelkis Guibert (SCU) es el segundo pelotero en la Serie Nacional en llegar al Club 15-15, es decir 15 jonrones y 15 bases robadas.

Camagüey cae ante Matanzas y queda oficialmente eliminado.

Camagüey utilizó hoy a dos jugadores de cuadro para lanzarle a Matanzas

Francisco Martínez (SCU) llega a 22 bases robadas y es el nuevo líder en este departamento

Alberto Bisset sigue de líder en corredores sorprendidos con 5

Yuri Fernández (VCL) igualó el récord villaclareño y es el 6to jugador de esa provincia en conectar dos Grand Slam en una misma Serie

Andrys Pérez (MTZ) llega por primera vez a 10 HR en una temporada

Rodolexis Moreno (SSP) nuevo líder en Hits con 102

Yankiel Mauris (SSP) empata con José Ángel García (ART) en el liderato de JS con 10.

Momento de repasar todos los resultados y comprobar el estado actual de la tabla de posiciones:

PRI 3-8-1

GRM 7-10-0

JG: Miguel Paradelo (1-0) (10-9)

JP: Yosvany Martínez (1-2) (2-4)

JS: Carlos Santana (3) (51)

HR: Tailor Sánchez (6to) PRI (7mo)

Alfredo Despaigne (19no) GRA (282)

Hubert Sánchez (4to y 5to) GRA (25)

CMG 4-7-1

MTZ 8-9-0

JG: Roilan Averohff (3-3) (3-3)

JP: Marcos Torres (0-1) (0-1)

JS: Armando Dueñas (7) (37)

HR: Andrys Pérez (10mo) MTZ (24)

Jorge L. Peña (3ro) CMG (47)

HOL 7-15-1

SSP 8-15-1

JG: José Eduardo Santos (3-5) (21-13)

JP: Norge Luis Cobas (0-2) (0-2)

JS: Yankiel Mauris (10) (46)

HR: Yasiel González (6to) HOL (27)

VCL 9-10-0

CFG 2-9-1

JG: José Carlos Quezada (3-0) (3-0)

JP: Islay Sotolongo (3-8) (18-20)

HR: Yuri Fernández (5to) VCL GS (10)

Yoel Darce (4to) CFG (10)

Súper K.O 5

CAV 0-4-1

MAY 15-16-0

JG: Albert Valladares (8-6) (15-13)

JP: Jasier Gayón (0-2) (1-5)

HR: Lázaro Ponce (3ro) MAY (15)

Yoasan Guillén (3ro) MAY (20)

Yasniel González (12do) MAY (87)

Denis Laza (16to) MAY (155)

Sellado x lluvia

9no INN

IND 2-2 SCU

Suspendido

IJV 0-0 GTM

Suspendido

ART 0-0 LTU

Tabla de posiciones:

PRI 46-24

LTU 40-22 2.0

GRA 44-26 2.0

SCU 41-29 5.0

IND 38-32 8.0

MTZ y CAV 38-33 8.5

SSP 36-35 10.5

===================

VCL 35-36 11.5

GTM 34-35 11.5

MAY 34-37 12.5

ART 32-35 12.5

CMG 31-40 15.5

HOL 25-46 21.5

CFG 24-47 22.5

IJV 19-45 24.0