Marcas personales en inicio de Copa Cuba de Atletismo

Por Eyleen Ríos López

La Habana.- El registro de varias marcas personales, el retorno de figuras hace un tiempo alejadas de las pistas y algunos triunfos inesperados aportaron las mayores cota de interés al inicio este viernes de la Copa Cuba de Atletismo 2024.

En el Estadio Panamericano de la capital, y en medio de un calor más agobiante que el acostumbrado en esta época del año, destacó el tenso duelo entre las corredoras del hectómetro, los 100 metros con vallas y los 800 metros.

Con altas espectativas se esperaba el pulso en la doble vuelta al óvalo y lo visto sobre la pista justificó el interés, sobre todo por la batalla que tuvo como protagonistas a Rose Mary Almanza y Daily Cooper, ambas nacidas en Camagüey, pero representantes de generaciones distintas.

Almanza, más experimentada, se impuso con crono de 1:59.62 minutos, buena señal en su propósito de asegurarse un espacio en los Juegos Olímpicos de París 2024. Aunque todavía le separaron 32 centésimas de la marca exigida, el buen tiempo conseguido debe ayudarle a aumentar significativamente sus opciones de clasificar por la vía del ranking mundial.

Cooper (1:59.92), es 10 años menor y despunta como su relevo natural. Bajó por primera vez de los dos minutos, muestra de la notable progresión que justifica las oportunidades que tendrá demostrar su talento en la inminente gira por certámenes europeos.

El tercer lugar correspondió esta vez a la matancera Sahily Diago (2:07.09), campeona de la distancia en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, pero todavía recuperándose de molestias que le han alejado de su mejor forma.

Otra joven que llamó la atención fue la capitalina capitalina Jocelyn Echazabal –19 años–, aunque desde hace algún tiempo viene dejando rastros de calidad. Llevar su marca personal hsta los 13.07 segundos le garantizó el cetro de los 100 metros con vallas, por delante de la guantanamera Lisyanet Ruiz (13.13), otra que mejoró su tope.

La mayabequense Greisys Robles, referente de la especialidad en las últimas temporadas, completó el podio con registro de 13.58 segundos, evidencia de que no se encuentra en su mejor momento.

En la carrera de 400 metros la cienfueguera Roxana Gómez, única clasificada olímpica inscrita en el certamen, cubrió la distancia en 51.61 segundos, suficientes para relegar a la pinareña Melissa Padrón (53.00) y la santiaguera Camila Rodríguez (53.24) al papel de escoltas, en ese orden.

En la versión masculina de la prueba el tunero Yoandys Lescay disfrutó como un momento especial su retorno a la pista para mantener la corona que ganara en 2023, pero ahora deteniendo los relojes en 46.13 segundos.

«Estoy entrando en flujo competitivo. No era el tiempo que esperaba, aunque me hizo sentir muy bien estar aquí. Es una lástima que no haber corrido en el certamen iberoamericano, pero lo hare el día 26 en Francia y creo que allí lo haré mejor», dijo Lescay, poco después de rebasar la línea de meta por delante del cienfueguero Leonardo Castillo (46.65) y el habanero Pierre Castillo (47.25).

La jornada cerró con las esperadas carreras de 100 metros en cada sexo, en las que hubo protagonismo para Yarima García y Reynaldo Espinosa. El tunero consiguió una marca inédita en su expediente de 10.18 segundos, mientras la agramontina firmaba un 11.42 que le permitía redimirse de su actuación en el reciente festival nacional de velocidad Rafael Fortún in Memoriam, cuando no pudo ganar.

«He trabajado mucho en la técnica de cada parte de la carrera. Hoy en las semifinales no me salió la arrancada como quería y me enfoqué en mejorar ese detalle para la discusión de las medallas», explicó Yarima, feliz mientras era felicitada por sus rivales.

La villaclareña Yuniesleidy García (12.06) quedó segunda, pero algo alejada del ritmo que le permitió reinar en las citas centrocaribeña y panamericana del pasado año. Con el bronce finalizó la santiaguera Iliannys Vera (12.19).

El podio de los hombres lo completaron el indómito Anier López con tiempo 10.55 segundos, mientras que el favorito pinero Shainer Reginfo (10.66) tuvo que conformarse con la presea de bronce.

Este sábado continuará el principal certamen nacional de campo y pista con interesantes pruebas para cada sexo, como los 20 kilómetros marcha, los 3 000 metros con obstáculos, los 400 metros con vallas y los relevos mixtos de 4×400 metros.