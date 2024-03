Pastora González Villardi: Fundadora de la organización femenina, activa y comprometida

Lo más destacado del XI Congreso Nacional de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), que será clausurado los días 7 y 8 de este mes de marzo en la capital, “son los debates que se han estado llevando a cabo desde las provincias hasta las delegaciones, con el objetivo de comprender mejor el papel que deben desempeñar las federadas en los barrios y las familias”. Así lo afirmó Pastora González Villardi, fundadora de la organización femenina, quien se mantiene muy activa y comprometida.

Nacida en Bayamo, en la misma cuadra del antiguo Cuartel Carlos Manuel de Céspedes, Pastora fue testigo de la brutalidad de los guardias del ejército del dictador Fulgencio Batista, tanto contra los jóvenes rebeldes como personas inocentes que no tenían ninguna relación con la acción revolucionaria; a pesar de tener solo 8 años en ese momento, ella recuerda claramente aquella barbarie que la marcó para siempre.

Después del triunfo de la revolución, Pastora se integró y dirigió en la Asociación de Jóvenes Rebeldes (AJR), la FMC y las Milicias Nacionales Revolucionarias (MNR). A pesar de la resistencia de sus padres, se unió a la campaña de alfabetización en las montañas de Imías, en la actual provincia de Guantánamo, y en el norte de la provincia de Las Tunas, cerca de los límites con Camagüey.

La también profesora consultante de Filosofía en la Universidad de Oriente, ha sido delegada de base del Poder Popular durante 25 años, hasta el mandato anterior. Según ella misma explica, “ser la delegada de la circunscripción 150 de Rajayoga, aunque no sea una de las zonas más complejas, requirió dedicación y tiempo extra, pero confirmó mi disposición de servir a la patria en cualquier circunstancia”.

A Pastora le complace trabajar con la gente, por eso eligió la profesión de maestra, que considera una herramienta para servir en diversas actividades, especialmente en los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), en el núcleo del partido (PCC) y en la FMC que celebrará la sesión final de su congreso coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer.

En cuanto al futuro de la organización, esta federada fundadora opina que “el trabajo de la federación ganará en efectividad, pero ello dependerá, en gran medida, de cómo se estructure la dirección, especialmente a nivel municipal y su vinculación con los bloques y delegaciones; no puede haber divorcio ni ausencias entre ellas, porque definitivamente donde se concretan los resultados es en la comunidad”, y enfatiza: “aspiramos a que las mujeres no tengan que depender de nadie para crecer y para que se reconozcan sus derechos; queremos que dependa, en primer lugar, de su entrega y dedicación, ya que no es ningún secreto que todavía existe discriminación en ciertos asuntos”.

Para Pastora González Villardi, el problema es de índole ideológica, y el Código de las Familias es un ejemplo de ello. “Tenemos la ley, pero debemos asegurarnos de que se cumpla; su efectividad se logrará con la participación de todos los miembros de la sociedad, pero las mujeres, con nuestra influencia en el hogar, podemos hacer mucho más”.