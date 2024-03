Concluyó Festival Internacional de Documentales Santiago Álvarez

Santiago de Cuba.— EL 21 Festival Internacional de Documentales “Santiago Álvarez In Memoriam” concluyó la víspera en el cine Rialto, de esta ciudad, luego de seis días de proyecciones, conferencias y visitas a comunidades e instituciones vinculadas a la historia y cultura nacional.

En la ceremonia de premiaciones, el jurado, integrado por reconocidas figuras de ese género cinematográfico en Cuba y el mundo, otorgó el primer lugar a Hijos de la Revolución, de Rodrigo Vázquez, el segundo galardón a Todos los días son 8 de marzo, de Lizzete Vila, Sergio Cabrera e Ingrid León, y el tercer lauro y en guión a Agur Artzal, de Julien Zubiete, quién también mereció el especial de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños.

De igual forma, ganaron en ópera prima Telmo Iragorri y Manuel Coronado por Urak Lawoi, y en la especialidad de dirección de fotografía Raúl Azuara, en banda sonora y dirección Rabble Rouse: Frances Golding and the fight for Cooper Square.

El lauro en la categoría de reportaje lo mereció Cubarawis, de Ever Miranda, en proyecto Detrás del silencio, de Alberto Luberta Martínez, y el de edición y Gran premio fue para la obra El film justifica los medios, de Jacobo del Castillo.

También entregaron premios colaterales la Asociación Hermanos Saíz, la Alianza Francesa, el Centro Provincial del Libro y la Literatura, el Consejo de Artes Plásticas, la Asociación de Comunicadores Sociales, la Universidad de Oriente, la emisora Radio Habana Cuba, y la Dirección de Cultura en el territorio suroriental.

Momento especial constituyó la entrega por el artista plástico Luis Aragón Téllez de una réplica en cerámica esmaltada de una de las cámaras empleadas por Santiago Álvarez durante su extensa y rica carrera a Lázara Herrera, presidenta del festival, y Alexis Triana, titular del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográfica (Icaic).

En exclusiva a la Agencia Cubana de Noticias, Catherine Murphy, realizadora norteamericana, destacó la calidad del evento teórico con paneles de importantes realizadores cubanos e internacionales, donde fueron abordados temas como la promoción, distribución, narrativas contemporáneas y el poder simbólico de la imagen, entre otros.

Manifestó la satisfacción de compartir con estudiantes de la carrera de Comunicación Social, de la Universidad de Oriente, quienes defienden el legado del creador del Noticiero Icaic Latinoamericano.

Según Herrera, presidenta de la Oficina Santiago Álvarez, el Festival cumplió las expectativas de los participantes, organizadores y santiagueros y, además, afirmó que la edición del 2025 reverenciará al documental cubano.

En está ocasión la cita estuvo dedicada a Colombia como país invitado de honor, a los 65 años de fundado el Icaic, a los 30 del Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau y al documentalista cubano y fundador de la Televisión Serrana, Daniel Diez Castillo.