Torneo Clubes Campeones de nuevo en escena

Antes de abordar la referencia a los cuartos de final del Torneo de Clubes Campeones quiero hacerme eco de la triste noticia que nos trajo este viernes, el deceso de esa gloria del béisbol cubano que fue el matancero Félix Isasi Mestre, integrante de aquel demoledor tridente ofensivo que incluyó a Rigoberto Rosique y Wilfredo Sánchez; desequilibrante trío que cautivó a la afición cubana por la excelencia de su juego y que han quedado en la memoria colectiva como los míticos Mosqueteros, una suerte de escollo infranqueable para los lanzadores.

Isasi, a lo largo de su presencia en un total de 18 series nacionales a las que se sumaron once participaciones en certámenes internacionales, brilló por su eficacia con el guante, su oportunidad en el bateo, su extraordinario tacto, su rapidez en las bases y su picardía e inteligencia en el juego, atributos que le ganaron un lugar en el corazón de la afición beisbolera cubana, lo convirtieron en leyenda y en uno de los referentes obligados a la hora de repasar la historia de este deporte en nuestro país.

Con los honores merecidos el pueblo matancero despide a este excepcional jugador.

Pasando ahora a la actividad beisbolera les recuerdo que este sábado se reanuda el Torneo de Clubes Campeones y el calendario señala los juegos Relámpagos de Mantua (PRI) vs Colosos del Cerro (HAB), Mosqueteros de Unión de Reyes (MTZ) vs Pilongos de Santa Clara (VCL), Tiburones de Trinidad (SSP) vs Las Tunas y Azucareros de Campechuela (GRA) vs Meteoros de Santiago de Cuba.

El representativo de Santiago de Cuba que comanda el DT Alberto Aguilera con fuerte despliegue ofensivo doblegó dos veces a Rayos de Maisí, abanderado de Guantánamo en el comienzo del certamen y consiguió el avance a cuartos de final en tanto su rival de este fin de semana, los Azucareros de Campechuela le pasaron por encima a los Sultanes de Holguín.