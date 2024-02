Seminario San Basilio Magno 302 años en Santiago de Cuba (+Fotos)

El Seminario San Basilio Magno no desapareció como institución en Santiago de Cuba, sino que se trasladó a un edificio adjunto al Santuario de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, y continuó su labor de formación de las nuevas generaciones de sacerdotes de la Iglesia Cristiana.

El entonces llamado Seminario Conciliar San Basilio Magno, tuvo all deán del cabildo catedralicio Pedro Agustín Morell de Santa Cruz, fue la institución pionera entre los centros de altos estudios en el oriente cubano y debe su nombre a la orden a la cual pertenecía Fray Jerónimo de Nosti Valdés, Obispo de esta ciudad donde ordenó esta construcción en fecha tan temprana como el 14 de abril de 1722.

El Colegio Seminario San Basilio Magno radicó a lo largo de sus casi trescientos años en varias sedes: la primera: en la intersección de las calles San Juan Nepomuceno y Catedral baja y colindante con el Arzobispado; luego, se trasladó hacia la Loma de los Desamparados, en el antiguo convento santiaguero de Las Siervas de María, y de ahí, al edificio adjunto al Santuario de Nuestra Señora de la Caridad de El Cobre.

La historia registra que durante la primera mitad del siglo XIX, el Colegio Seminario San Basilio El Magno “generó cultura criolla, aun con métodos y cátedras escolásticos, asumió los principios de la ciencia y la libertad que portaba la Ilustración. Las leyes sobre educación en el reino y la reforma de San Antonio María Claret reorientaron su destino a la formación exclusivamente de sacerdotes.

Si bien por más de una década despuntó por su calidad académica, luego se sumió en la inercia cuando no pudo conquistar la independencia necesaria para generar una educación formadora de sacerdotes acorde a su tiempo y a su comunidad. El arzobispo santiaguero Francisco Barnada, antiguo alumno, luego profesor y vicerrector asumió una postura gallarda ante la patria, cumplió dignamente la tarea de organizar la primera diócesis cubana de la República en la alborada del siglo XX.”

En los propios archivos de la ciudad de Santiago de Cuba se registró, incluso está en foto, que por la calle Corona estuvo una puerta de acceso al centro; con las “ménsulas pétreas de las dos últimas ventanas, que llegaban hasta la calle”, que luego fueron sustituidas por otras más pequeñas y se reemplazaron las balaustradas de madera por las de hierro.

La portada o fachada estuvo por la calle de San Basilio, precisamente, se integró a un inicial centro colonial constituido por la majestuosa catedral, por cierto, de madera y revestida de mampostería luego en correspondencia con las frecuencias de sismos fuertes en Santiago de Cuba; además, la casa del adelantado Don Diego Velázquez; la Plaza de Armas y, una curiosidad, la farmacia de Botino, epicentro de ciencia, tecnología y de los primeros servicios públicos.

¿Cuáles eran las disciplinas docentes del Seminario Conciliar San Basilio Magno?

Pues, la teología, el español, ética, amor a su terruño patrio y otros fundamentos bases para carreras universitarias en La Habana. Entre otros grandes méritos, apunte que fue esta institución santiaguera clave en la formación de Diego Vicente Tejera, Pedro Santacilia y Palacios, Bernardo Pico y Redin, Laureano Fuentes Matons, entre otros, pero esto es tema de otro reportaje sobre las joyas de Mi Santiago.

En archivo sobre el Colegio Seminario San Basilio Magno aparece un documento valioso que registra el estado de la institución y Los Primeros Estudios de Derecho Civil en Cuba, según la Revista Internacional de Derecho Romano, en la Introducción de los Estatutos del Seminario San Basilio se lee: “Santiago de Cuba, 3 de noviembre de 1774. Enorme entre los objetos de la Pastoral visita que estamos haciendo en esta ciudad, cátedra de nuestra diócesis, y lugar de nuestro nacimiento, nos ha merecido la mayor consideración el Seminario Conciliar de San Basilio, establecido en ella desde el año de mil setecientos veinte y dos, por el Ilmo. Sr. Maestro fray Gerónimo Valdés de gloriosa memoria.

“No ignorábamos su fatal constitución. Pero lo cierto, que cuando le visitamos quedamos a su vista traspasados del más sensible dolor: siempre fueron los ojos los mejores informantes. En lugar de Colegio, hayamos una casa tan desmantelada, que no podría habitarla un padre de familia tranquilamente, aún en ciudad que no fuese perseguida de terremotos.

“Como caminan a igual paso lo material y lo formal en estos establecimientos; desde luego, formamos idea del fondo por la superficie. No podrá haber instrucción en un lugar de tan feas apariencias. Los estudios reducidos en sus principios a una Gramática de varia fortuna, según los maestros, que la suerte deparaba, y a unas lecciones de canto eclesiástico, si después lograron extenderse a tres cursos de filosofía, y dos cátedras, la una de Teología Moral y la otra de Cánones, fundadas por nuestro Ilmo Predecesor y Prelado el Sr. Pedro Morell de Santa Cruz, de feliz recordación, sobre no haber adecuado todavía los fines de la iglesia en la creación de los seminarios, por la falta de muchas cosas, no se hizo otra que disponer el embrión.

“Además del Concilio, el Rey, nuestro ministerio y la patria nos compelieron con una fuerza irresistible, a tomar providencia sobre todo. La fábrica material de la casa fue lo primero a que volvimos los ojos.

Más adelante, el extenso documento corrobora las disciplinas orientadas en el Colegio San Basilio el Magno: “Según los Estatutos recién dispuestos para este Colegio, se estudiarían Gramática y Retórica, Filosofía, Cánones y Teología, dejando las facultades de Matemáticas y Derecho Civil para fundarlas “cuando se halle bien dotado el Colegio y corriente todas las Cátedras que tienden a formar dignos ministros del santuario. De modo que en 1774, cuando el Obispo de Cuba establece nuevos estatutos para el Seminario, ya en éste no se estudiaba Derecho y tampoco se hizo inmediatamente en virtud de los mismos.

Y algo más curioso: “La afirmación anterior se refuerza con los siguientes argumentos: En 1821, la Diputación Provincial de Santiago de Cuba instruye un Expediente promovido por un profesor de Derecho Civil y Canónico de ese Seminario, quejándose por haber sido preferido otro profesor para el desempeño de dicha cátedra.”

La Revista Internacional de Derecho Romano apunta que “esta noticia proviene de la autobiografía que, a instancias de sus amigos, comienza a escribir en Barcelona un año antes de su muerte el ilustre bayamés José Antonio Saco (1797-1879). Sobre las materias que se impartían en el Seminario nos cuenta Saco:

“Existía desde tiempos anteriores en Santiago de Cuba un Colegio Seminario bajo el nombre de San Basilio el Magno. Enseñábase en él lengua latina, de la que había una cátedra de menores y otra de mayores, filosofía, dibujo, canto llano y Derecho Civil y Canónico bajo de una misma asignatura. Limitada enseñanza esta para llenar los deseos de la juventud estudiosa.”

Sean estas y otras las situaciones históricas, recordemos que del Seminario San Basilio Magno surgió y se amplió el Colegio de los Hermanos La Salle, de ambos centros egresaron no pocos quienes luego se convirtieron en personalidades de la cultura, la política, la ciencia, el deporte, las artes, incluso, de la propia docencia.

Seminario San Basilio Magno en Santiago de Cuba también estuvo en la Loma de los Desamparados, en el antiguo convento santiaguero de Las Siervas de María. Portada: MsC. Santiago Romero Chang