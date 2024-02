Secretos de una Tablilla Cuneiforme Sumeria que atesora Santiago de Cuba

La escritura cuneiforme es uno de los sistemas más longevos, digamos, data de tres milenios, ubique esta forma antigua de plasmar textos desde finales del cuarto milenio –Antes de Cristo– hasta el primer siglo D.C.

Sus creadores, los Sumerios, dejaron evidencias en el entorno hacia el Próximo Oriente, “desde el Levante y la Anatolia en el oeste hasta el Irán y el Asia Central en el este, y desde el Cáucaso en el norte hasta la Península arábiga en el sur”, Ya en los finales del IV milenio A.C., los propios Sumerios escribieron “mediante pictogramas, que representaban palabras y objetos, pero no conceptos abstractos. Una muestra de esta etapa se puede observar en la tablilla de Kish (del 3500 A.C.) Hacia el 2600 A.C. los símbolos pictográficos ya se diferenciaban claramente del ideograma original, y al finalizar ése milenio, con objeto de hacer más fácil la escritura, ya eran completamente diferentes.”

Una Tablilla Cuneiforme Sumeria del Reinado de Ibbi-Su’En

Curioso que nos llegue hasta nuestros días, y en especial, a Santiago de Cuba, una de esas tablillas cuneiforme de la “Tercera Dinastía de Ur (siglo XXI A.C.) Puzrish-Dagan (Sumeria) Arcilla 36,5 x 34,0 x 15,5 mm N.º inv. 6-1” del Reinado de Ibbi-Su’En”; objeto de estudios, a partir del sorprendente estado de conservación y cuidado, gracias a la paciente y permanente misión de rescate que emprendió durante muchos años el Doctor, Francisco Prat Puig.

Se lee en el Catalogo excepcional presentado –recientemente- por el Centro de Estudios españoles de La Habana, a partir de la exploración del profesor Caveda: “SUMERIAN CUNEIFORM TABLET FROM THE REIGN OF IBBI-SU’EN, Third Dynasty of Ur (XXI century B.C.) Puzrish-Dagan (Sumerian) Clay, 36,5 x 34,0 x 15,5 mm, Inv. No. 6-1”

“Impresionado”, fue la palabra que nos repitió en entrevista exclusiva el profesor de la Universidad de La Habana y del Centro Educativo Español ubicado en la capital cubana, “Ernesto Caveda de la Guardia”, investigador para el Catálogo de la colección Francisco Prat Puig, también miembro del Comité Cubano del Consejo Internacional de Museos (ICOM) y colaborador científico del capitalino Museo Antropológico Montané.

Por el cuidado y dimensión de cada palabra trasciende lo plasmado en el mencionado Catalogo sobre la Transliteración y traducción de la Tablilla Cuneiforme exhibida, gracias al cuidado y protección de las especialistas del Centro Cultural Francisco Prat Puig, de la Oficina del Conservador de la Ciudad de Santiago de Cuba.

Aparece en el Anverso:

1. 6 udu niga

(6 ovejas de cola gorda)

2. sa2-du11 den-ki-ke4

(Ofrendas regulares para el dios Enki)

3. ki a-ba-den-lil2-gen7-ta

(Por parte de Aba-Enlilgen)

4. gaba-ri

(copia)

5. [kišib] ˹ab˺-ba-kal-la

(sello de Abakalla)

Reverso

1. iti diri ezem me-ki-ĝal2

(Mes intercalar de la fiesta de Mekiĝal)

2. mu di-bi2-dEN.ZU lugal

(Año: Ibbi-Su’en es rey)

En el apartado sobre Sumeria, el Doctor Armando Bramanti deja sentado en el Catalogo de la Colección Prat Puig que “La presente tablilla, de tamaño escaso y en discreto estado de conservación, reproduce un documento administrativo de la Tercera Dinastía de Ur (siglo XXI A.N.E.).”

Asegura el Doctor Bramanti de la Universidad Complutense de Madrid, España, que “El texto procede de la antigua ciudad de Puzrish-Dagan (en la actualidad Drehem), un importante centro económico y administrativo en el sur de la Mesopotamia fundado en el año 39 del reinado de Shulgi, segundo soberano de su dinastía. Esta ciudad no queda muy lejos de Nippur, uno de los principales centros sumerios, y constituía un lugar clave para la redistribución de ganado y de productos animales en todo el reino. De Puzrish-Dagan proceden más de 17.000 tablillas cuneiformes, cuyo estudio revela innumerables detalles de la economía y sociedad de uno de los períodos más importantes de la historia del Próximo Oriente Antiguo.”

Agrega el Doctor Armando Bramanti: “El documento de la Colección Prat Puig está fechado al doceavo mes del primer año de Ibbi-Su’en, quinto y último soberano de la Tercera Dinastía de Ur: esto se hace evidente por las fórmulas de datación en el reverso de la tablilla.”

La procedencia está confirmada “por la prosopografía, o sea, el estudio de las personas que pertenecen a un grupo de textos: los dos personajes nombrados en esta tablilla (Aba-Enlilgen y Abakalla) aparecen en numerosos documentos de la misma época y región, y en muchos casos desempeñan el mismo rol que en este texto.”

Y finalmente confirma el Doctor Armando Bramanti, Profesor de la Universidad Complutense de Madrid, España: “En lo que concierne al contenido del documento, se trata de un breve informe sobre la entrega de algunas ovejas como ofrendas para el templo de Enki, dios demiurgo que presidía las aguas del inframundo, cuyo principal centro de culto se encontraba en la ciudad de Eridu.”

Imagine la connotación de la Tablilla Cuneiforme que atesora el Centro Cultural “Francisco Prat Puig”, de la Oficina del Conservador de la Ciudad de Santiago de Cuba. “Como en el caso de la mayoría de los documentos administrativos mesopotámicos, este texto se hace relevante solo en cuanto parte de un corpus formado por miles de documentos más.”

A esta revelación científica se suma los anteriores abordajes que hemos presentado, a través de sendos reportajes, tanto la escultura de la cabeza de “Cómodo” como la de su abuela “Faustina La Mayor” que se unen, además, de lo familiar, en que son obras de arte “auténticas y envidiables”, constituyen parte de la de la colección arqueológica y artística del mencionado Doctor Francisco Prat Puig y que hoy, repito, exhibe el Centro Cultural homónimo perteneciente a la Oficina del Conservador de la Ciudad de Santiago de Cuba, piezas relevantes que fueron donadas por el propio Decano de la Arquitectura y la Arqueología en esta ciudad sur oriental.

Una vez más, gracias por la transliteración y traducción al Doctor Armando Bramanti, Profesor de la Universidad Complutense de Madrid, España por el esfuerzo en hacernos llegar el contenido de la tablilla cuneiforme. Al investigador “Ernesto Caveda de la Guardia”, coordinador para el Catálogo de la colección Francisco Prat Puig, también profesor de la Universidad de La Habana y del Centro Educativo Español ubicado en la capital cubana, miembro del Comité Cubano del Consejo Internacional de Museos (ICOM) y colaborador científico del capitalino Museo Antropológico Montané.

Además, las reiteradas gracias y reconocimientos a cada uno de los especialistas colaboradores del Catalogo: aL “Dr. David Silveira Toledo (Universidad de Oriente, Cuba), Dr. Armando Bramanti (Universidad Complutense de Madrid, España), Ms. C. Alexander González Medina (Universidad Nacional de Río Cuarto, Córdoba, Argentina), Lic. Aymée Chicuri Lastra (Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba), Ms. C. Iván Rodríguez López (Universidad de Holguín, Cuba), Ms. C. Josué Santos Saavedra (Universidad Autónoma de Barcelona, España), Lic. Elisabet Calás Navarro (Centro Educativo Español de La Habana, Cuba), Ms. C. Marta Triana Usich (Universidad de la Sorbona, Francia), Lic. Ariadna Zequeira Barrera (Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba), Lic. Anderson Calzada Escalona (Editorial Arte y Literatura), Dr. Jean Lamore (Universidad Bourdeaux-Montaigne, Francia), Dra. María Elena Orozco Melgar, (Universidad de Oriente, Cuba), Dra. Yaumara López Segrera (Universidad Bordeaux-Montaigne, Francia), Dra. Beatriz Dávila Abreu (Universidad de Oriente, Cuba) y la Lic. Roxana Beatriz Rodríguez Hidalgo (Universidad de Oriente, Cuba). Al Dr. Armando Rangel (director del Museo Antropológico Montané) y al Lic. Ulises Barnet (presidente de la Cátedra Juan Luis Vives). Gracias a todo el profesorado del CEEH y a sus estudiantes.”

Imagine la connotación de la piedra cuneiforme que atesora el Centro Cultural “Francisco Prat Puig”, de la Oficina del Conservador de la Ciudad de Santiago de Cuba. “Como en el caso de la mayoría de los documentos administrativos mesopotámicos, este texto se hace relevante solo en cuanto parte de un corpus formado por miles de documentos más.” Edición: Por: Msc. Santiago Romero Chang

Tablilla Cuneiforme exhibida, gracias al cuidado y protección de las especialistas del Centro Cultural Francisco Prat Puig, de la Oficina del Conservador de la Ciudad de Santiago de Cuba. Edición: Por: Msc. Santiago Romero Chang

En Video, fragmento de la entrevista del profesor Ernesto Caveda de la Guardia con el periodista, MsC. Santiago Romero Chang