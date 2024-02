Motivo de placer compartir con el periodista Arturo Oliva Alcolea (+Fotos)

Compartir con Arturo siempre es un motivo de placer; es tan conversador y lo hace con tanta gracia que, hasta en los momentos más serios, él busca alguna razón para reír y lo logra. Lo digo yo que lo conozco desde hace más de 30 años y muchas veces me he reído con sus chistes, incluso en situaciones tan dramáticas como la que les voy a contar ahora.

Todo comenzó en el año 2005, en Santa Clara, una provincia del centro de Cuba; Arturo experimentó por primera vez un intenso dolor en el pecho que fue tan fuerte que tuvo que recibir atención médica. Ante la preocupación de sus compañeros, él les dijo: “tranquilos, eso es solo por las cervezas que me tomé; encendí un cigarro y seguí como si nada”, recuerda. A lo largo de los años, a pesar de sentir molestias ocasionales y falta de aire, no le dio mucha importancia al asunto. En 2008, encontrándose en Guantánamo, en el extremo oriental de Cuba, el dolor volvió a manifestarse de manera más intensa.

La historia se repetía con cierta frecuencia, y Arturo comenzó a darse cuenta de que algo peor podría cambiar su vida, e incluso ponerla en peligro, pero aun así no le prestaba demasiada atención y solo se lamentaba cuando el dolor regresaba. Lo atribuía a la intensidad de su trabajo como director de Tele Turquino en Santiago de Cuba, sin embargo, reconoce que fumaba demasiado. Ahora, en momentos muy especiales, se toma una cerveza o un trago de ron, pero ha dejado completamente atrás el consumo de cigarrillos, confirma.

Después de muchas consultas con profesionales de la medicina y otros médicos de la calle (en Cuba somos muchos los que entramos en esa denominación), incluyendo a un amigo que tres días antes y sin saber que Arturo, por casualidad, ingresaría 3 días después, le dijo: “esas yucas están exquisitas, come bastante hoy porque a lo mejor son las últimas”. Eso le dio muchísimos deseos de reír.

El 18 de septiembre de 2009, Arturo experimentó un episodio tan intenso que pensó que moriría; fue llevado de urgencia al en San Luis, la ciudad donde vive, y desde allí trasladado al Cardiocentro de Santiago de Cuba; algunos vecinos y amigos llegaron a pensar en algún momento que no regresaría, según confesó su esposa, Marieta. Después de varios días ingresado y de someterse a diferentes estudios, recibió el diagnóstico: una obstrucción en los vasos sanguíneos que suministran oxígeno al corazón. Entre las posibles causas, se mencionó el hecho de haber fumado durante más de 30 años.

El 5 de noviembre de 2013 fue el día en que recibió su sentencia y tuvo que ingresar al hospital. Antes de eso, visitó la casa de su madre, Migdalia, en el poblado de Dos Caminos, revisó todo lo que ¿dejaría como herencia? para sus hijos y su esposa Marieta, y “dejé todo en orden porque, sinceramente, Macías, no pensé que regresaría, estaba asustado”, confirma Arturo. En la sala de espera, se sentía un poco incómodo con la bata corta que le habían puesto y que dejaba todo al descubierto. Mirando a través de un cristal a Marieta y su hermana Ludmila, no pudo contenerse y les hizo señas diciendo: “me voy de aquí”. Pero gracias a las energías positivas que le habían transmitido otras personas y al saber que contaba con todo el respaldo de la ciencia y la tecnología del cardiocentro, entró a la sala con optimismo y ni siquiera le subió la presión.

Arturo Oliva Alcolea es periodista y durante su carrera ha trabajado en la emisora de San Luis como reportero y director, también colaboró con el periódico Sierra Maestra, fue subdirector de la dirección provincial de la Radio, director de la emisora CMKC y del canal Tele Turquino.

Aunque ya no es tan joven como le gustaría, cumplió 62 años el 11 de febrero, sigue llevando una vida activa. Con su humor característico, afirma que “todavía me siento como un joven”. Personalmente, me alegra verlo recuperado tanto emocional como físicamente y formando parte del equipo de realizadores de Radio Majaguabo. Los seguidores de tvsantiago se lo agradecen.