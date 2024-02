El Programa de la Vivienda necesita otras alternativas

Autor: Claudia Thalía Suárez Fernández

Solo 16 065 viviendas, el 65 % del plan, fueron terminadas en 2023, mientras que el déficit habitacional sobrepasa las 856 500 casas, trascendió en el reciente balance anual del Ministerio de la Construcción.

Manuel Marrero Cruz, miembro del Buró Político y primer ministro señaló que la situación de la vivienda es la de mayor impacto social, especialmente para aquellas personas que han sido afectadas por los eventos meteorológicos.

Indicó sumar otras soluciones, a las edificaciones hechas con bloques. «Hay que revolucionar la industria local de los materiales de la construcción».

Puntualizó que no puede existir una estrategia de desarrollo municipal que no tenga claros los principales problemas, pero también, las potencialidades del territorio.

Propuso solucionar el estado de las edificaciones utilizando arcilla, además de emplear la ciencia y la innovación, y el vínculo universidad–empresa para ahorrar energía y agua.

Miguel Díaz–Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, hizo referencia a la calidad, que la mayoría de las veces no se cumple, y genera más problemas a las familias que van a vivir sus nuevas casas.

Subrayó, darle más prioridad al urbanismo, al paisajismo y al diseño. Cada comunidad que se termine –apuntó– tiene que quedar urbanizada.

El informe del Programa Nacional de la Vivienda reflejó una gestión deficiente por diversas razones, pero que se demuestra en el incumplimiento de la mayoría de los compromisos.

Como promedio, los municipios del país no superan el 40 % de los renglones que requiere la construcción de un hogar, no tienen autonomía, y no avanza el cumplimiento de la política.

Se ha indicado que los municipios deben priorizar los 102 renglones que definen la construcción y terminación de obras, principalmente casas.

Con destino a madres con tres o más hijos, se culminaron 1 192 acciones constructivas, de las 2 257 planificadas, para un 53 %.

Por adaptación de locales o cambios de uso, para incrementar la cantidad de casas estatales, se terminaron 906, el 73 % de lo previsto.