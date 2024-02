Aracelis, un modesto ejemplo de las “Mujeres, vencedoras de imposibles”, en Santiago de Cuba (+Fotos)

Cuando los medios de comunicación buscan resaltar los logros de las personas, a menudo tienden a enfocarse en aquellos con historias conocidas, pasando por alto la realidad de que existen miles de personas en diferentes ámbitos que se destacan en condiciones quizás más difíciles y permanecen en la sombra, como si su trabajo no tuviera importancia o como si no existieran; sin embargo, es crucial reconocer que no puede existir una obra grandiosa sin esos aportes que están en los cimientos.

Hoy me gustaría hablarles sobre una protagonista santiaguera que no solo cumple con sus responsabilidades como ama de casa y jubilada, sino que también dedica su tiempo libre a contribuir con esfuerzo y mucho amor en tareas indispensables para nuestra existencia: sin aportes como el suyo, en un contexto de escasez de recursos como el que tenemos, la realidad cubana se volvería aún más complicada, y todos sabemos cómo ha sido y sigue siendo el transcurso de los acontecimientos en nuestro país.

Foto Joel Macías Rivas

Aracelis Delgado Terrero lleva más de 11 años viviendo en la calle 6, número 42A, en el reparto Pastorita de Santiago de Cuba y, desde su llegada a este barrio que se encuentra frente al hospital provincial Juan Bruno Zayas (el Clínico), al este de la ciudad, notó que los trabajadores de servicios comunales rara vez transitan por esa zona.

Por esa razón, desde hace algún tiempo, se ha entregado de manera voluntaria e íntegra a la limpieza y mantenimiento de las áreas verdes de su entorno. “Todos los días me levanto temprano y barro las cuadras entre las calles 25 y 29, recojo la basura y la deposito en el punto de recolección; por la tarde, cuando el sol baja, me ocupo de la jardinería”, nos cuenta.

Foto Joel Macías Rivas

Le pregunté por qué realizaba ese trabajo sin haber recibido ningún estímulo material, y con gran modestia, respondió: “Me gusta ver el barrio limpio, que las plantas estén verdes, que no haya basura regada y, si los demás no lo hacen, entonces lo hago yo, aunque no reciba estímulo alguno”.

En esas dos cuadras, algo más llama la atención: el espacio entre las aceras y el contén de la calle está enlajado. “Mi esposo y yo, con nuestros propios recursos, fuimos comprando lajas y cemento cuando estaban más baratos, y lo hicimos; después, algunos vecinos colaboraron y avanzamos un poco más. Ahora ya no podemos, no contamos con el dinero suficiente”, argumentó.

Aracelis Delgado Terrero es una de esas mujeres “vencedoras de imposibles” que se encuentran por miles en toda de Cuba.