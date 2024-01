Un Catálogo no es cualquier cosa, incluso, si tiene pretensiones comerciales y publicitarias; pero si se trata de un paso científico, la exploración, recogida de datos, discriminación, consultas con expertos, aplicación de técnicas modernas como el escaneo en 3d, la fotogrametría, disciplina que realiza mediciones e interpretaciones confiables por medio de imágenes para obtener características métricas y geométricas (dimensión, forma y posición) de un área u objeto, y casi volver a repetir estas pruebas y con más instrumentos de investigación nacionales y extranjeros antes del resumen, entonces, todo el tiempo intenso de búsqueda y autenticación no fue en vano, por el contrario, merece un premio o reconocimiento.

Y eso ocurrió ante el conjunto de obras del célebre catedrático Francisco Prat Puig, dueño de una colección sin par, atesorada por muchos años y que tras su muerte física quedó expuesta para las nuevas generaciones, gracias a su consentimiento y el cumplido de sus familiares.

Impresionado el profesor Ernesto Caveda de la Guardia, al encontrarse con la escultura del emperador “Cómodo” (161-192 d. C.) Inmediatamente, cámara fotográfica en ristre y acción, luego, se repitieron las tomas fotográficas con accesorios adecuados para el escaneo en 3d y la consulta “on line” desde el mismo Centro Cultural Francisco Prat Puig. Foto: MsC. Santiago Romero Chang.

El profesor Ernesto Caveda de la Guardia, investigó para el Catálogo de la colección Francisco Prat Puig y tuvo a su cargo la representación del Centro Educativo de La Habana durante todo este proceso. Agradecemos su entusiasmo y colaboración muy oportuna. Él fue clave en esta investigación científica. Foto: MsC. Santiago Romero Chang.

Así, entre cientos de piezas, cuadros, esculturas, vajillas, ornamentos, estatuillas y útiles, llamó la atención un par de obras clásicas y únicas en Cuba y en el mundo; se trata del emperador romano “Cómodo” (161-192 d. C.) y la emperatriz “Faustina La Mayor” (105-140 d.C.). Así nos aclara Ernesto Caveda de la Guardia, profesor de Filosofía del Centro Educativo Español de La Habana e investigador para el Catálogo de la colección Francisco Prat Puig, ya que se trata de “una pieza escultórica única”, 32 por 23 por 22 cm, auténtica, en mármol blanco y bien conservada, al igual que la representación de la emperatriz Faustina La Mayor, de 32 x 19.5 cm (105-140 d.C.)

Aquí el profesor Ernesto Caveda de la Guardia intercambia con el doctor David Silveira Toledo sobre la posible autenticidad de la escultura de la emperatriz “Faustina La Mayor” (105-140 d.C.) Algo que se comprobó luego con todo el proceso aquí relatado. Foto: MsC. Santiago Romero Chang.

Ambas obras son “auténticas y envidiables”, constituyen parte de la de la colección arqueológica y artística del mencionado Doctor Francisco Prat Puig y que hoy exhibe el Centro Cultural homónimo perteneciente a la Oficina del Conservador de la Ciudad de Santiago de Cuba, piezas relevantes que fueron donadas por el propio Decano de la Arquitectura y la Arqueología en esta ciudad sur oriental. Sin embargo, aquí no quedó todo, porque la investigación científica en general redundó en la presentación del primer Catálogo especializado como se explica más adelante.

El profesor Caveda explicó, previamente, al colectivo del Centro Cultural Francisco Prat Puig en qué consiste el proyecto del Catálogo y sus complejidades con el apoyo del Centro Educativo Español de La Habana y la Consejería Cultural de la Embajada de España en Cuba., entre otras instituciones académicas y sociales nacionales. Foto: MsC. Santiago Romero Chang.

Se puso como ejemplos otros estudios complejos hechos que corroboran los procedimientos científicos mejorados a aplicar en la arqueología moderna. El profesor Ernesto Caveda de la Guardia intercambia con el colectivo del Centro Cultural Francisco Prat Puig de Santiago de Cuba. Foto: MsC. Santiago Romero Chang.

¿Cómo surgió la idea por un Catálogo?

Recuerda el también profesor de la Universidad de La Habana, Ernesto Caveda de la Guardia, investigador para el Catálogo de la colección Francisco Prat Puig, que la gestión científica del Centro Educativo Español de La Habana fue muy decisiva desde los inicios del pasado año 2023, porque fue la institución que coordinó el proyecto de colaboración académica con la Universidad de Oriente, auspiciado por la Consejería Cultural de la Embajada de España en Cuba.

Una vez concluido el proceso in situ, se procedió a la capilla del Centro Cultural Francisco Prat Puig de Santiago de Cuba, donde se dieron cita representantes de instituciones patrimoniales de la ciudad, de la Universidad de Oriente, del Museo Arqueológico, entre otras autoridades en intercambios con el profesor Ernesto Caveda de la Guardia. Foto: MsC. Santiago Romero Chang.

Por eso es que hoy, el “Catálogo Vivencia del Arte”, representa “la cristalización de toda la investigación sobre la muestra realizadas hasta la fecha, por un equipo de investigadores de Cuba, España y Francia. Deseamos que esta obra sirva como recurso para el aprendizaje significativo de nuestros estudiantes a partir de su contexto, además de que ponga en valor la historia y el patrimonio cultural compartidos por Cuba y España.”

Recapitula el encuentro con el profesor Caveda la Licenciada Gisela de los Ángeles Coronel Moreno, directora del Centro Cultural Francisco Prat Puig de Santiago de Cuba. Foto: MsC. Santiago Romero Chang.

Subraya el investigador Ernesto Caveda de la Guardia, también miembro del Comité Cubano del Consejo Internacional de Museos (ICOM) y colaborador científico del Museo Antropológico Montané de la Universidad de La Habana, que el Catálogo se presentó, oficialmente, el pasado 30 de noviembre de 2023 ante la Consejería Cultural de la Embajada de España, la cual dio su consentimiento, entretanto, este vital documento quedó para la historia y como material de consulta científica con 189 páginas, fue impreso al cierre de 2023 y es una obra que “recoge el valor excepcional de una colección de arte y arqueología única en el Caribe.”

Participantes en el intercambio: investigadores y académicos de la Universidad de Oriente, del Museo Arqueológico de Santiago de Cuba, incluso, la propia esposa de conferencista el profesor Ernesto Caveda de la Guardia. Foto: MsC. Santiago Romero Chang.

Como periodista viví parte de estos intensos trabajos desde la llegada del doctor Caveda a Santiago de Cuba, su encuentro con las autoridades locales, en la Universidad de Oriente, en el Museo de Arqueología de esa institución, en el Centro Cultural Francisco Prat Puig de la Oficina del Conservador de la Ciudad, incluso, la coordinación “on line” con los expertos en Europa y en otros lares, nada menos que en la confirmación de la autenticidad de las piezas de la colección objeto de estudios.

Muestra el profesor Ernesto Caveda de la Guardia sus impresiones científicas y la acogida calurosa en la ciudad de Santiago de Cuba. Foto: MsC. Santiago Romero Chang.

Conversamos mucho con Caveda, coordinador del proyecto PensArte y de la cátedra Juan Luis Vives para el rescate de los nexos histórico-culturales entre Cuba y España, llovieron preguntas sobre la convocatoria “Línea Abierta”, dudas, explicaciones de cada paso del procedimiento, se pidió de antemano permisos a las autoridades competentes y hubo mucha colaboración académica y cultural, incluso, el profesor Caveda se reencontró con su querido padre en esta ciudad de Santiago de Cuba que siempre lo cautivó.

Hubo mucha colaboración académica y cultural para el Catálogo de las obras de la colección del doctor Prat, incluso, el profesor Caveda se reencontró con su querido padre en esta ciudad de Santiago de Cuba. Foto: MsC. Santiago Romero Chang.

Hasta la despedida y después de ésta, conocimos el proceso científico, único de su tipo que se haya hecho ante las obras de la colección de Prat, ante objetos frutos de una acción arqueología respetuosa, fundamentada, colaboradora y multidisciplinaria en el afán de la confirmación de lo auténtico.

Al final, quedaron grabadas en videos las impresiones de varias personalidades, entre ellas, la Licenciada Gisela de los Ángeles Coronel Moreno, directora del Centro Cultural Francisco Prat Puig de Santiago de Cuba. Foto: MsC. Santiago Romero Chang.

Por eso se agradece a muchas personas hacia un bien común como aclara el propio “Catálogo Vivencia del Arte”: agradecimientos, profundamente, a la consejera Laura García López, al personal de la Consejería Cultural. Embajada de España en Cuba, a la Universidad de Oriente, a la Oficina del Conservador de la Ciudad de Santiago de Cuba y al Centro Cultural Francisco Prat Puig por hacerlo posible.

Gracias muy especiales a “René Silveira Toledo (hermano del mencionado doctor David Silveira Toledo) por sus fotografías, a Adis Otero y Gisela de los Ángeles Coronel Moreno, directora del Centro Cultural Francisco Prat Puig por su hospitalidad, a José Cruz por sus dibujos, a Anette Jiménez por su edición y a la creatividad inagotable de Sergio Valencia, diseñador gráfico y maquetador.”

Las gracias y reconocimientos también a cada uno de los especialistas colaboradores en la obra: “Dr. David Silveira Toledo (Universidad de Oriente, Cuba), Dr. Armando Bramanti (Universidad Complutense de Madrid, España), Ms. C. Alexander González Medina (Universidad Nacional de Río Cuarto, Córdoba, Argentina), Lic. Aymée Chicuri Lastra (Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba), Ms. C. Iván Rodríguez López (Universidad de Holguín, Cuba), Ms. C. Josué Santos Saavedra (Universidad Autónoma de Barcelona, España), Lic. Elisabet Calás Navarro (Centro Educativo Español de La Habana, Cuba), Ms. C. Marta Triana Usich (Universidad de la Sorbona, Francia), Lic. Ariadna Zequeira Barrera (Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba), Lic. Anderson Calzada Escalona (Editorial Arte y Literatura), Dr. Jean Lamore (Universidad Bourdeaux-Montaigne, Francia), Dra. María Elena Orozco Melgar, (Universidad de Oriente, Cuba), Dra. Yaumara López Segrera (Universidad Bordeaux-Montaigne, Francia), Dra. Beatriz Dávila Abreu (Universidad de Oriente, Cuba) y la Lic. Roxana Beatriz Rodríguez Hidalgo (Universidad de Oriente, Cuba). Al Dr. Armando Rangel (director del Museo Antropológico Montané) y al Lic. Ulises Barnet (presidente de la Cátedra Juan Luis Vives). Gracias a todo el profesorado del CEEH y a sus estudiantes.”

Del contenido textual del Catálogo

La presentación estuvo a cargo de Federico Severino Vitantonio, el primer texto sobre la Colección Francisco Prat Puig, fue escrito para este catálogo por el Doctor David Silveira Toledo y Varinia González Estévez. A manera de introducción: Prat, Santiago, el Arte, gracias al profesor Ernesto Caveda de la Guardia. Otro importante apartado: Historia de la Colección Prat Puig: procedencia, instalaciones y abordajes científicos, de nuevo por el Dr. David Silveira Toledo y Ernesto Caveda de la Guardia.

El capítulo dedicado a las obras de SUMERIA, por el Dr. Armando Bramanti. EGIPTO, a cargo de Aymée Chicuri Lastra, Iván Rodríguez López y Josué Santos Saavedra. GRECIA, por Ernesto Caveda de la Guardia, Elisabet Calás Navarro, Marta Triana Usich y Ariadna Zequeira Barrera. ROMA, de Anderson Calzada Escalona, Elisabet Calás Navarro y Ernesto Caveda de la Guardia.

Sigue la última parte, de Vuelta al “hombre de universo”. Francisco Prat Puig, maestro y paradigma de generaciones de historiadores del arte; escrito por las Doctoras María Elena Orozco Melgar y Yaumara López Segrera. Francisco Prat Puig. La experiencia francesa en AGDE (1939), del doctor francés y muy amigo de la Universidad de Oriente y de Santiago de Cuba, Jean Lamore. Sigue «Ciencia y Conciencia»: Francisco Prat Puig y la Universidad de Oriente, por el Doctor David Silveira Toledo, y finalmente, Labor de Francisco Prat Puig desde la Sección de Investigaciones Históricas y Arqueológicas de la Universidad de Oriente, un artículo de Beatriz Dávila Abreu y Roxana Beatriz Rodríguez Hidalgo.

