Insulina sin agujas muestra resultados alentadores en animales

Londres.— Investigadores hallaron una nueva forma de suministrar insulina al cuerpo mediante un medicamento probado en babuinos que puede tomarse por vía oral sin necesidad de inyecciones.

Los especialistas determinaron que la nueva insulina que reduce los niveles de azúcar en sangre sin provocar hipoglucemia estará lista para ser probada en humanos en 2025, según publicó la revista científica revisada por pares Nature Nanotechnology.

Si todo va bien, los diabéticos tendrán una vida más fácil sin inyecciones, señalaron los expertos.

Hay aproximadamente 425 millones de personas en todo el mundo con diabetes y aproximadamente 75 millones de ellos se inyectan insulina diariamente.

Ahora es posible que pronto tengan una nueva alternativa a las jeringas o bombas de insulina.

La nueva insulina se podría consumir tomando una cápsula o mejor aún, dentro de un trozo de chocolate.

La insulina inyectable es un medicamento ampliamente utilizado con eventos hipoglucémicos potencialmente mortales.

El artículo informa sobre puntos cuánticos de sulfuro de plata conjugados con insulina recubiertos con un polímero de quitosano/glucosa para producir una nanoformulación de insulina oral sensible.

Dicha formulación responde al pH, es insoluble en ambientes ácidos y muestra una mayor absorción en explantes de duodeno humano y en el nemátodo Caenorhabditis elegans a pH neutro.

La formulación es sensible a las enzimas glucosidasas para desencadenar la liberación de insulina y la misma se distribuye en el hígado de ratones y ratas después de la administración oral.

El producto promueve una reducción dependiente de la dosis de la glucosa en sangre sin promover la hipoglucemia ni el aumento de peso en roedores diabéticos.

Los babuinos no diabéticos muestran una reducción de la glucosa en sangre dependiente de la dosis y no se observó toxicidad bioquímica o hematológica ni eventos adversos en ratones, ratas y primates no humanos.

La formulación muestra el potencial de controlar la glucosa en sangre por vía oral sin episodios de hipoglucemia.