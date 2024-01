Hitos de la 1era. Vocacional del Oriente Cubano

Mis amigos tejieron sus sueños desde muy temprano y lejos de casa, por primera vez, allá en Vilorio 3, municipio “Niceto Pérez”, en la vecina provincia de Guantánamo, a más de 65 kilómetros de la ciudad de Santiago de Cuba y a dos horas y media de viaje en la Girón VI, (guaguas) ómnibus devenidos íconos del programa la Escuela al Campo en el despertar de la década de los años setenta, pero los del Guaso en mediahora estaban en sus casas; así les cuento cómo se forjó una parte de la generación que puso en alto el conocimiento, la responsabilidad, el respeto, la resistencia, la gratitud, la voluntad explícita por el trabajo y el Amor a la familia y no enmascarado entre versos, ni promesas.

Diez años apenas transcurrida la crisis de los misiles entre Cuba y Estados Unidos, y estábamos en aquel valle natural, donde nuestra escuela fue un punto importante de aquel municipio Niceto Pérez de 112 kilómetros cuadrados en el extremo sur oriental de Cuba donde, poco a poco, el entorno se fue poblando de escuelas con dobles niveles de enseñanzas en su mayoría: secundaria y pre-universitario, entonces, emprendimos el imaginario generacional con los matutinos disciplinados entre el uniforme azul y los sombreros de yarey, la mitad hacia el campo mientras los demás hacia las clases en el edificio docente.

En el camino hacia las plantaciones citrícolas –lo único sembrado en decenas de kilómetros alrededor de la escuela, todavía las huellas del propietario norteamericano “Míster Sham”, una casa y hasta un pequeño establo abandonado que nos sirvieron de refugios en medio de los inesperados aguaceros.

Edición: MsC. Santiago Romero Chang.



Nuestros profesores eran tan jóvenes que –día a día– iban y venían del Instituto Pedagógico en el Campo, ubicado más allá del entronque de Granadillo, Río Frio, en la carretera central mucho antes de llegar a la ciudad de Guantánamo. Donde, jocosamente, se cuenta de un posible monumento de alguien de nosotros quien estuvo más de veinticuatro horas en espera de botellas rumbo a Santiago de Cuba.

Medio siglo de aquellos momentos fundacionales de mi generación y parece que fue ayer, pero hoy existen Vocacionaleros de la MMM. Así nos reencontramos muy a menudo, por ejemplo, una ocasión muy trascedental fue en El Piano, en Santiago de Cuba. Foto: MsC. Santiago Romero Chang.

En Vilorio 3, los días despertaron con el bostezo de la madrugada en los cuatro pisos del edificio de albergues, justo a las cinco de la madrugada, cuando no querías soltar la litera y el éter ya era de Roberto Carlos con el “Gato en la Oscuridad”; Tormenta: “Brindo por ti y por Mí”; Let it Be”, de los Beatles; de Charles Chaplin “Entre Candilejas”, por José Augusto; “Ni Romeo Ni Julieta”, por Karina; “O Quizás, Simplemente, Le Regale una Rosa”; de Leonardo Favio, y así, toda una pléyade de autores e intérpretes que también contribuyeron a tejer nuestros sueños desde la llamada Década Prodigiosa.

Parte central del edificio de dormitorios, más arriba el tanque elevado de agua potable. Debajo, en el segundo piso, la enfermería. Ya en el primer piso, la subdirección de producción; la sala de tenis de mesa; más hacia afuera, la escalera que conduce a la plaza. A la derecha, una parte del pasillo central, aún con sus bancos de granitos pulidos. Es notable el nivel de destrucción, abandono y olvido de una de las escuelas más bellas de toda la comarca en Vilorio, municipio Niceto Pérez, en Guantánamo. Edición: MsC. Santiago Romero Chang.

A continuación, el llamado a la brigada de autoservicio del día; el anuncio de la inspección a cada uno de los cubículos; el paso ordenado hacia el comedor; luego a la plaza y del matutino al inicio de las tareas correspondientes, según el nivel de enseñanza y las prioridades aprobadas por el Consejo de Dirección.

Los días de las descargas culturales fueron muy esperados, tanto por los artistas aficionados como por los seguidores del Grupo de Ángel. Edición: MsC. Santiago Romero Chang.

Como acuñó una canción de la época, “Buscando en el baúl de los recuerdos, cualquier tiempo pasado nos parece mejor…”, por eso no fue casual que despertó en whatsapp el “MMM” que –eufemísticamente- se llama “El Grupo los Vocacionaleros”, porque en realidad dejaron ser amigos para convertirse en una familia que se multiplica por día y con señales hacia y desde más de una docena de países, no importan las distancias físicas.

Aquí en Santiago de Cuba está Roberto Nicot, capitán del buque; desde Uruguay la incansable promotora Belquis Guerrero; las coordinadoras son varias, en La Habana Aurora Plutín con Nuris Batista y Daniel Mulén, por ejemplo; en el Chago, Aymara Rodríguez y Dulce Torres; con un servidor sin par, Walfrido Ojeda; allá en Estados Unidos, la China María Mercedes Riverón y en la querida Guantánamo los Hermanos Soto.

En El Piano, en Santiago de Cuba, algunos integrantes de la segunda graduación de la Escuela Vocacional Dr. Mario Muñoz Monroy. Foto: MsC. Santiago Romero Chang.

Esto nadie lo nombró así, no está registrado en ninguna papel, ni en formato rígido; simplemente, emerge espontáneamente, cambia con cada convocatoria devenidas en celebraciones interminables donde abundan las canas, las nostalgia por el amor que no fue o perduró; el recuerdo del primer beso a la luz de la luna llena en el pasillo aéreo o qué decir de las múltiples parejas, cada una dueñas del mínimo rincón del pasillo central y los laterales de los edificios docente y dormitorios de la Vocacional Dr. Mario Muñoz Monroy.

Otro hito irrepetible fue aquel desfile por el primero de mayo en los inicios de los setenta cuando viajamos en caravana desde Vilorio 3 hasta la Julius Fucik, politécnico ubicado en la carretera industrial de Mar Verde. ¡Y qué orgullo! Todos nos miraban atentos, asombrados por nuestra disciplina, la limpieza y la personalidad de aquel uniforme azul, corbata y mucho respeto, entonces éramos Vanguardia Nacional por tercer año consecutivo. Edición: MsC. Santiago Romero Chang.

entonces éramos Vanguardia Nacional por tercer año consecutivo y en la Fucik nos recibieron con casi un cuarto de pollo para cada estudiante, tan exquisito almuerzo que hubo un asombro cuando la gigante Walky lo dejó en manos de un improvisado Maître chino en franca disertación sobre la masticación.

Aquí Guantanameros y Santiagueros, algunos integrantes de la segunda graduación de la Escuela Vocacional Dr. Mario Muñoz Monroy. Foto: MsC. Santiago Romero Chang.

Por cierto, años más tarde, como un hito quedó la historia de El Sopón de Pollos, con la improvisada cocina al aire libre en el extremo Este de la escuela; entretanto, los días de las descargas culturales fueron muy esperados, tanto por los artistas aficionados, los seguidores del Grupo de Ángel, como los enamorados, al punto que algunos santiagueros y guantanameros renunciaron a sus pases por los flechazos de Cupido, y si ibas a casa, eras el primero en regresar, claro, en los primeros años de secundaria eso no fue así, apenas no querías ni ver los puntos de partida de las guaguas en la esquina del Sodito del 26 o el parque del pre urbano Cuqui Bosh después.

De esto y mucho más se recuerda en el MMM por whatsapp, de aquellas horas de estudios nocturnos; de sonados dislates como el anuncio de los alumnos seleccionados para la actividad del muerto; del permiso al guía en el campo para ir a lavar los lentes de contactos o tomar la pastilla de H 2 O; aquellas sonadas diarreas por higueretas; las peligrosas y habituales filas indias por los aleros del cuarto piso de los dormitorios en horas nocturnas, un verdadero desafío para cualquier alpinista; más el gigante coro masculino desde las ventanas de los dormitorios con el sonido onomatopéyico de “¡Gamboa, boa, boa, boa!…” que pudo ser un hit de la salsa o del reggaetón de hoy, como aquel conjunto de danzas con cantos orishas que nos adentró en los secretos de nuestra cultura nacional.

Medio siglo de aquellos momentos fundacionales de mi generación y parece que fue ayer, pero hoy existen Vocacionaleros de la MMM científicos y gestores entre los protagonistas en la producción de vacunas, en las investigaciones del cáncer, en la asimilación y puesta en marcha de nuevas tecnologías de la comunicación y la informática, fundadores de la carrera de licenciatura en economía del turismo, comunicación social, estudios socio-culturales, entre ingenierías, como actores en la cooperación médica internacional; hasta un guantanamero llegó a presidente del gobierno provincial, y otro, delegado del Ministerio de la Agricultura; y qué decir de metodólogos y académicos en el Guaso, del amigo que llegó a miembro del Comité Central y Primer Secretario del Partido en Holguín; otros en compañías extranjeras de renombre mundial y consagrados en la cultura Yoruba.

Un mayor acercamiento satelital a la Primera Vocacional del Oriente cubano, en Vilorio 3, municipio Niceto Pérez, provincia de Guantánamo. Aún se conserva la plaza y su área verde, no así la entrada, los laterales y la parte trasera, incluso, el techado perdió la

En fin, estamos en todas partes geográficas, en la mayoría de las áreas del saber y acción; en los días, noches y madrugadas infinitas para los “Vocacionaleros de la 3”, agrupados hoy en el “MMM” de whatsapp, donde el dolor de uno multiplica el zafarrancho de todos en busca de medicamentos, consultas médicas “on line”, transportación, llamadas telefónicas y todo redunda en la oportuna compañía, otra dimensión humana que sí puede ser posible por las nuevas tecnología de la comunicación, de acuerdo con la visión transformadora desde diversas latitudes.

Y eso es lo que busca este nuevo capítulo de la serie de reportajes sobre el medio siglo de la primera vocacional en el campo del oriente cubano, la incursión por el alma, la mente y el corazón, por los caminos invisibles donde se hallan las dimensiones más imprescindibles de la vida, en lo infinito de cada sentimiento de amigos y amigas Vocacionaleros.

Hoy, la mayoría abuelos y abuelas, jubilados el primer tercio de aquellos seiscientos que nos acostábamos a las diez de la noche y se despertaban trescientos, pero todos, ante el dolor por aquellos hormigones armados que resisten hace más de cincuenta años, donde el silencio de hoy aguarda por la inteligencia artificial para revivir aquellos sonidos de nuestra adolescencia en Vilorio 3.

Algunos egresados de la primera graduación de la Escuela Vocacional Dr. Mario Muñoz Monroy. Foto: MsC. Santiago Romero Chang.

Allá, donde nacieron los primeros amores, las confidencias en medio de los apagones, la espera del Tren, el fracaso del intento de suicidio a horas de la última prueba de inglés, además, los cantos y danzas, las convocatorias de Raúl Pomares para la película en la cual estaríamos enrolados; el chef Jamaica con su plato favorito Harina con sal, en sopa y como dulce, mientras el pillado amigo no pudo comer el saco de pan en la plazoleta.

Profesores y alumnos, tanto guantanameros y santiagueros de la Escuela Vocacional Dr. Mario Muñoz Monroy. Foto: MsC. Santiago Romero Chang.

Duele ver hoy la foto satelital de la Primera Vocacional del Oriente cubano abandonada, triste, mutilada en franco destino a convertirse en escenario arqueológico; después de aquella juventud alegre, soñadora, colmada de esperanzas entre fugas y reencuentros, pero llena de imaginarios que se tragó el éter.

Foto satelital captada este 20 de enero 2024, de la Primera Vocacional del Oriente cubano abandonada, triste, mutilada en franco destino a convertirse en escenario arqueológico. Edición: MsC. Santiago Romero Chang

Sueños que nacieron allá, en Vilorio 3, donde no sería casual en una remota exploración por el hoy museo natural de lo que fue la Primera Escuela Vocacional en el Campo del Oriente Cubano, y escuchar el ruido entre las columnas, impregnados como sello en aquellas paredes pre-fabricadas de hormigón armado, donde el duende te devuelve un beso al alma con la voz del subdirector de producción Sergio: “A mí me gustan las Checas”(alusión al Dúo Las Grecas –y su hit: ”Te estoy amando locamente”); el jardinero “Chiquitico”, -“El Abuelito”-, siempre celoso por el césped y el director Julito González por el altavoz cada martes, Día de la Cátedra de Inglés:

“¡Students and professors, first class time begin!”