Gaza: también hay miedo ante la llegada de la vida

Naciones Unidas, 13 ene.— Los nacimientos en Gaza enfrentan hoy serios desafíos ante la deteriorada situación de la población y la falta de seguridad incluso en instalaciones médicas, una extendida advertencia de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

La llegada de nuevas vivas en el enclave también provoca miedo, de acuerdo con el testimonio de Dominic Allen, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) para el Estado de Palestina.

“Personalmente estaba aterrorizado por el millón de mujeres y niñas en Gaza”, contó a los periodistas en conferencia de prensa ofrecida desde Jerusalén tras visitar la región asediada.

La situación en Gaza está más allá de cualquiera de nuestras peores pesadillas y está empeorando, lo que sentí fue miedo y desesperación en todas partes, advirtió el representante.

El Fondo de Población estima que 690 mil mujeres y niñas en el enclave están en edad de menstruar mientras que cinco mil 500 embarazadas darán a luz en los próximos meses.

Este último índice significa 180 nacimientos cada día dentro de la Franja, dijo Allen al insistir en los retos que enfrenta tanto las gestantes como el personal médico.

Al mismo tiempo, las embarazadas sufren de sed, desnutrición y falta de salud; si las bombas no los matan, si las enfermedades, el hambre y la deshidratación no los alcanzan, simplemente dar a luz lo hará y no podemos permitir que esto suceda, añadió.

La escasa respuesta humanitaria de Unfpa llevó al enclave kits de gestión de higiene menstrual y otros de salud reproductiva interinstitucionales que apoyarán en 360 nacimientos con asistencia clínica en el parto.

«Nuestro enfoque en este momento está realmente en los primeros auxilios psicosociales. Tenemos grupos de jóvenes sobre el terreno en este trabajo para aliviar algunos de esos momentos de tensión”, agregó.

El representante insistió en la necesidad de un entorno seguro para brindar asistencia mientras ningún lugar es seguro en Gaza.

“Hemos buscado la eliminación de conflictos en las instalaciones de la ONU y los hospitales. La protección debería ser para todas esas edificaciones y todos los civiles, pero esto no está sucediendo”, lamentó En todas partes, el miedo sigue ahí, enfatizó.