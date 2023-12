Tres santiagueros llamados como refuerzo para semifinales

Este miércoles, tal como estaba previsto, tuvo lugar en el salón de actos del estadio Latinoamericano en nuestra capital la reunión en la que se realizó la selección de los dos refuerzos para cada uno de los cuatro equipos que protagonizarán las semifinales de la II Liga Élite, cuyo inicio -en cambio de último minuto – está fijado para el venidero sábado 6 de enero.

Tras las dos rondas efectuadas el resultado fue el siguiente: Matanzas sumó a sus filas a Yordan Manduley (SCU, jugador de cuadro) y Wilber Reyna (SCU, lanzador), Artemisa optó por Fréderich Cepeda (SSP, jardinero) y Albert Valladares (SSP, lanzador), Industriales se inclinó en favor de Yaniesky Duardo (SSP, lanzador) y José Luis Gutiérrez (SCU, jardinero), y Las Tunas apostó a Yosiel Serrano (SCU, lanzador) y Juan Carlos Arencibia (SSP, jugador de cuadro).

En esa propia reunión se llevó a término el congresillo técnico de la etapa semifinal y de ese modo los medios periodísticos representados pudieron conocer aspectos de esta fase del campeonato por intermedio de Carlos Martín, metodólogo de la Comisión Nacional de Béisbol.

De modo abreviado comparto con ustedes algunos apuntes:

1.- . Los juegos no tendrán límite de tiempo y cada elenco podrá emplear un máximo de 27 jugadores. Se aplicará la Regla Schiller para los desempates a partir del décimo inning.

2.- Los choques quedarán sellados por cualquier causa que impida su terminación, sean oficiales o no. Serán reanudados al día siguiente, si se llegara entonces a jugar más de tres entradas no se celebrará el partido previsto para esa jornada. En todas las variantes se efectuarán nueve o más capítulos.

3.- Las protestas de los mentores, por cuestiones de reglas y reglamento, se responderán dentro del partido. Se ratificó que cada plantel finalista podrá elegir un nuevo refuerzo de los eliminados.

4.- En cuanto a otros movimientos en las nóminas, Martín recordó que hasta el último día del calendario podrán efectuarse, siempre y cuando no se hayan consumido las tres oportunidades establecidas.

Salvo el corrimiento de la fecha de inicio ya expuesto, el calendario de semifinales sigue la estructura conocida de los dos primeros juegos en la sede del más ganador, luego traslado para efectuar los tres siguientes en terreno contrario y de ser necesarios los dos partidos finales de nuevo la casa del más ganador.

Por otra parte en el mencionado encuentro los directivos del béisbol cubano confirmaron que el Torneo de Clubes Campeones 2024 arrancará el día 20 de enero y se desarrollará durante cuatro fines de semana bajo el formato de sub-series de tres juegos de eliminación directa.

Participarán los campeones de cada provincia y además el Municipio Especial Isla de la Juventud. Matanzas y Artemisa no concluirá su evento territorial antes de la fecha de inicio fijada y por lo tanto se están evaluando estos casos específicos.

La etapa preliminar comprenderá los siguientes cruces: Artemisa vs. Pinar del Río; La Habana vs. Isla de la Juventud; Mayabeque vs. Matanzas; Villa Clara vs. Cienfuegos; Guantánamo vs. Santiago de Cuba; Holguín vs. Granma; Las Tunas vs. Camagüey; y Sancti Spíritus vs. Ciego de Ávila.

En el momento actual ya están definidos los siguientes campeones provinciales: Cerro, Combinado Deportivo Irene Hernández (IJV), Cienfuegos, Maisí (GTM), Holguín, Campechuela (GRA), Las Tunas, Camagüey y Primero de Enero (CAV).

El final de este certamen ocurrirá a poco menos de un mes de la fecha de arrancada de la 63 Serie Nacional de Beisbol que abrirá sus cortinas el 9 de marzo.

Finalmente y a propósito del nuevo campeonato cubano quiero hacerme eco del anuncio de la preselección de Granma y de modo particular la presencia en el listado del ex grandes Ligas Yohenis Céspedes Milanés así como los internacionales Alfredo Despaigne Rodríguez y Roel Santos Martínez; figuras relevantes de un listado que engloba a 65 jugadores.