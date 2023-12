Romper la inercia para crecer en la economía requiere corregir distorsiones (+Video)

Las proyecciones de gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía en 2024 fueron presentadas por Manuel Marrero Cruz, miembro del Buró Político y primer ministro, en la primera jornada del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP).

Marrero Cruz explicó que se ha trabajado en un escenario de economía de guerra, con todas las complejidades que ello trae, lo cual ha generado una agudización de la situación socioeconómica de la nación, derivada de un bloqueo recrudecido.

Añadió que, a pesar de las campañas del enemigo por demostrar que el cerco económico no tiene nada que ver con el contexto en el que se desarrolla el país, sino con una incapacidad del Gobierno, hemos resaltado que «el bloqueo sí hace daño».

Manifestó su insatisfacción por no haber avanzado en disminuir el impacto de estos fenómenos externos, y señaló que persisten problemas subjetivos e insuficiencias propias que en 2024 deberán ser enfrentadas, decididamente.

Significó que, desde el Gobierno central y sus instituciones, se evidencia que no se han articulado adecuadamente las capacidades para ejercer el control en la implantación de políticas y actividades sobre los sectores ramales, la economía y los servicios, y «estas son cuestiones que tenemos que transformar en 2024».

Dijo que se necesita un Ministerio de Economía más fortalecido, que ejerza su verdadera función, y quitarle aquellas que lo han separado de su actividad principal.

El Jefe de Gobierno agregó que también es necesario robustecer y encaminar el trabajo del Ministerio de Finanzas y Precios, ante tantos problemas asociados a los altos precios y a la evasión de impuestos, así como en otros sectores como el Comercio Exterior.

Lo anterior, explicó, provoca que se generen distorsiones que violan la institucionalidad y las regulaciones del país, sin que conlleve un riesgo jurídico, administrativo, fiscal o penal para los infractores.

Apuntó que se ha acrecentado la mentalidad importadora y de acceso al circuito de las divisas en los sectores productivos y comerciales; se ha agravado el desbalance histórico de la balanza comercial, así como la caída de los ingresos por exportaciones, sin que disminuyeran sensiblemente las importaciones.

«No se ha avanzado en el cumplimiento del principio de subsidiar a las personas que lo requieran, y no a los productos», y continuamos con una gran cantidad de subsidios desde el Estado que es necesario empezar a retirar el próximo año.

Refirió que es insuficiente la participación de la inversión extranjera en el desarrollo de la economía, y no se brinda la prioridad que este tema requiere, ni se fomentan negocios entre los diferentes actores económicos para el uso de las capacidades ociosas o con bajo nivel de explotación.

Sobre la producción agroindustrial, y en particular la de alimentos, significó que no se logran los niveles necesarios que den respuesta a las necesidades de la población y del país, al persistir deficiencias en el control de las tierras y en el proceso de contratación con las formas productivas no estatales, que son mayoritarias en la producción agrícola, en tanto en la industria azucarera no recuperan la producción cañera.

Marrero Cruz criticó que el plan anual de la economía y el presupuesto del Estado no se proyectan en correspondencia con las capacidades, potencialidades y necesidades de desarrollo de la nación.

Señaló que no se garantizan métodos efectivos de regulación y control, directos o indirectos, de precios mayoristas y minoristas, mientras persisten insuficiencias en el funcionamiento del sistema de la gestión tributaria.

Al referirse al Programa de Estabilización Macroeconómica puntualizó que este está dirigido a restaurar los equilibrios macroeconómicos, que permitan garantizar un entorno favorable para el crecimiento, económico, el desarrollo y el proceso de construcción socialista, reafirmándose como la condición necesaria para el crecimiento, y articulándose con el Plan Nacional de Desarrollo hasta 2030.

A seguidas, comunicó las proyecciones del Gobierno para el próximo año:

INCREMENTAR LOS INGRESOS DE DIVISAS AL PAÍS

Incrementar las exportaciones de bienes y servicios.

Redimensionar el mercado cambiario, intervención del informal y control del tipo de cambio en el país, que incluye la determinación de la tasa de cambio y la formación de precios.

Recuperar los flujos de remesas.

Implementar el nuevo mecanismo para la asignación y gestión de la liquidez para todos los actores económicos.

Desarrollar procesos negociadores con proveedores tradicionales y no tradicionales, para el abastecimiento estable de mercancías, con el empleo de diversas formas de participación, de amortización de pagos y deudas.

Aplicar nuevos proyectos de negocios y mecanismos que permitan rescatar la liquidez de las cuentas en divisa digital (MLC), fondos que respaldarán las operaciones comerciales y de aprovisionamiento.

Fomentar negocios con personas naturales y jurídicas con capacidad financiera para la importación y comercialización de materias primas y productos intermedios que impactan favorablemente en la oferta y, con ello, en la formación de precios del mercado mayorista y minorista, así como el empleo de créditos financieros y comerciales de bancos o casas financieras internacionales.

Potenciar el comercio electrónico con pagos desde el exterior, garantizando un esquema que asegure a los productores el acceso a las divisas necesarias para reaprovisionarse y producir de manera sostenible, para ofertar más bienes y servicios a la población.

Continuar el proceso de renegociación de la deuda externa, con países estratégicos para el desarrollo económico y social del país.

Aumentar la participación de la inversión extranjera, priorizando la producción de alimentos y la transformación de la matriz energética, así como incorporar nuevas inversiones relacionadas con el incremento de las fuerzas renovables de energía, en lo que se avanza en las negociaciones en proyectos concretos.

INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN NACIONAL

Incentivar la producción nacional.

Garantizar el uso racional de la tierra, e incrementar la producción nacional de alimentos.

Perfeccionar y desarrollar el proceso de contratación con las formas productivas no estatales en la agricultura.

Promover negocios que contribuyan a recuperar la industria azucarera, e incrementar los rendimientos agrícolas.

Lograr un balance de alimentos, a nivel municipal, con una mayor participación de la producción nacional de alimentos en la canasta familiar normada.

Incentivar la compensación de importaciones con exportaciones, pensando como país, basado en la posibilidad de importar insumos y productos esenciales para la economía, a cambio de ofrecer determinados productos y/o servicios en el exterior.

Estimular la importación de materias primas para favorecer las producciones nacionales, especialmente las agropecuarias y de alimentos en general; a la vez que desestimule la importación de productos terminados.

Reducir para todos los actores económicos, en un 50 %, el pago de los aranceles por las importaciones de materias primas y bienes intermedios, con especial enfoque hacia la producción agropecuaria y de otros alimentos.

Incrementar las tarifas arancelarias a la importación de algunos productos listos para la venta, que son producidos en el país, tales como: tabacos, cigarros, rones, cervezas y otros productos.

Establecer un mecanismo financiero diferenciado para la producción nacional de alimentos en moneda nacional y en divisas, que parta de los propios ingresos que se generen.

REDUCCIÓN DEL DÉFICIT PRESUPUESTARIO

Revaluar las exoneraciones fiscales y el impacto real que tienen en la economía para beneficio de la población, y eliminar las que no se justifiquen, asegurando el cobro de los impuestos y el incremento de los ingresos al Presupuesto del Estado.

Avanzar en la implementación del principio de subsidiar a personas y no a productos, para lo cual se debe ir transitando a un esquema más justo y eficiente.

Actualizar el costo de la canasta familiar normada y de la canasta de bienes y servicios de referencia, con los precios de los alimentos de producción nacional y los de importación del Plan de la Economía para el año 2024.

Actualizar los precios minoristas y mayoristas de los combustibles.

Incrementar en un 25 % la tarifa eléctrica del sector residencial solo para los altos consumidores, es decir, aquellos que consumen a partir de los 500 kilowattshora (kWh), como mecanismo para la contención de la demanda.

Aumentar la tarifa a la población con abasto de agua no metrada, de siete a 21,24 pesos, con el propósito de estimular el ahorro.

Descentralizar a los gobiernos territoriales la facultad de aprobación de los precios mayoristas y minoristas de la Medicina Natural y Tradicional, de elaboración local dispensarial e industrial.

Incrementar los precios de los cigarros y los tabacos.

Modificar los precios del gas licuado, incrementando el precio minorista del cilindro de 10 kg, de 180 pesos a 225 pesos, y para el de 45 kg, de 810 pesos a 1 014 pesos.

Aplicar nuevas tarifas para los servicios de transportación de pasajeros.

Prorrogar las exenciones arancelarias a la importación de alimentos y aseo por las personas naturales.

Actualizar los valores referenciales de las viviendas para aplicar los impuestos asociados a la compraventa de estos bienes entre personas naturales, y regulación de su pago al momento de formalizar la transmisión.

Reforzar con efectividad la regulación y control de los precios.

Avanzar en el perfeccionamiento de la gestión de la administración tributaria.

SITUACIÓN DEL EMPLEO

Al cierre de 2023 se estima una disminución en el empleo del 4 % de los ocupados en la economía, informó el Jefe de Gobierno, por lo cual se implementarán medidas para detener esta tendencia, entre las que significó:

Fomentar la generación de nuevos empleos, a partir del desarrollo de nuevas inversiones, recuperación de capacidades y las demandas del desarrollo territorial.

Potenciar y sistematizar las ferias de empleo, como un método integrado para la gestión de la fuerza de trabajo, encaminado a acercar a las personas a las ofertas de empleo y cursos de habilitación, con la participación de todos los actores estatales y no estatales. En la última feria, 7 027 personas encontraron ofertas de empleo o cursos de preparación.

Ampliar la aplicación de la organización salarial de las empresas, sin la obligatoriedad de aplicar la escala salarial única. (Decreto 87/2023)

Aplicar medidas para incentivar la incorporación y permanencia de los trabajadores de sectores priorizados de la actividad presupuestada.

Reducir los niveles de informalidad en el empleo, promoviendo un cambio de enfoque, que se oriente a que la persona no se ponga en un estado de vulnerabilidad voluntaria, al no generar derecho a la seguridad social.

ACTORES ECONÓMICOS

Para avanzar en la transformación integral de la empresa estatal socialista y lograr su estremecimiento, que le permita consolidarse como el principal actor de la economía nacional, es necesario:

Perfeccionar las estructuras y funcionamiento de las Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial y de los sistemas empresariales subordinados.

Ley de Empresa, que considera entre otros elementos, su clasificación, al tener en cuenta las particularidades y reforzar la autonomía empresarial.

Diseñar la propuesta para la atención institucional al sistema empresarial.

Avanzar en la creación de mipymes estatales.

Promover la constitución de empresas mixtas entre entidades estatales y mipymes privadas.

Aprobar la norma jurídica para establecer los principios para las relaciones entre los actores estatales y no estatales.

Emitir las nuevas normas jurídicas, no para retroceder, sino para continuar avanzando en su conducción y alineación de los objetivos estratégicos.

Actualizar las actividades no autorizadas a realizar por los actores económicos no estatales.

Descentralizar gradualmente el proceso de aprobación de los nuevos actores económicos hacia los municipios.

Crear el Instituto para la atención a los actores económicos no estatales.

Eliminar las exenciones de impuestos a los actores económicos no estatales, de seis meses y un año, en ocasión de su constitución.

Extender la aplicación del impuesto sobre las ventas a la totalidad de las operaciones que realizan las Mipymes.

Reconocer la tasa de cambio de 1.00 usd = 120.00 cup para el cálculo de los aranceles en las operaciones de importación por las formas de gestión no estatal.

Priorizar la fiscalización a los actores no estatales que reportan pérdidas.

Perfeccionar las normas para el registro y determinación de las fichas de costos de las formas de gestión no estatal, para evitar la subdeclaración y evasión fiscal.

Condicionar que, para el desarrollo de operaciones de comercio exterior, por actores económicos no estatales, deben contar y declarar fondos con liquidez real.

Realizar un estudio y seleccionar las formas de gestión no estatal, con capacidad de liquidez por la tenencia de patrimonio propio, créditos o respaldo financiero de empresas extranjeras, para realizar procesos negociadores que favorezcan encadenamientos con las empresas estatales.

DESARROLLO TERRITORIAL

Actualizar las estrategias de desarrollo territorial.

Avanzar en el proceso de descentralización territorial de competencias.

Elaborar la propuesta de Decreto-Ley que habilita la delegación de competencias.

Actualizar las normas jurídicas para la gestión estratégica del Desarrollo Territorial y las normas que permiten reordenar los proyectos de desarrollo local.

Fortalecer la gestión de los presupuestos locales.

CONSOLIDAR EL PROCESO DE BANCARIZACIÓN

Perfeccionar el trabajo en el sector bancario.

Estandarizar los sistemas de pagos electrónicos a nivel nacional, con el empleo de todas las plataformas y códigos desplegados a nivel nacional, intencionándolos en los mercados agropecuarios y de productos y servicios a la población.

PERFECCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO

El Primer Ministro explicó que la dinámica actual implica las migraciones internas y externas, lo que conlleva la pérdida de personal calificado en puestos claves.

Sobre la estructura de Gobierno, dijo que se deben implementar las medidas para el redimensionamiento del sector presupuestado, que abarcan las estructuras del Gobierno central, provincial y municipal; en la actualidad, el 51 % de la fuerza laboral se encuentra en el sector presupuestado, y el 49 % en el empresarial.

Sumó, como otra de las medidas, la elaboración de la propuesta de Política y anteproyecto de Ley «De Organización de la Administración Central del Estado».

Del trabajo con los cuadros, precisó que es imprescindible, sobre todo para los que se desarrollan en situaciones desfavorables. Agregó que el completamiento de su plantilla denota un decrecimiento, con un incremento de las renuncias, fundamentalmente, en busca de mejoras salariales.

El Jefe de Gobierno ratificó la tolerancia cero del país hacia las ilegalidades, por lo que se dará especial atención a los factores sociales, indisciplinas y prácticas nocivas, que se han entronizado en la sociedad y que generan disímiles manifestaciones de conductas delictivas.

Dijo que también tendrá prioridad la implementación de propuestas sobre el estudio de la violencia en sus distintas manifestaciones, bajo una visión integral preventiva, así como la mantención del extremo rechazo al tráfico y consumo de drogas.

ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD

Marrero Cruz comentó que en 2023 quedó constituida la Asociación Cubana de Personas con Discapacidad Intelectual, y actualmente se elaboran las bases para la Ley de Discapacidad. Añadió que se prevé para 2024 el reconocimiento legal de la Lengua de Señas Cubana, como lengua natural de la comunidad sorda, aseguró.

Sobre el Programa para el Adelanto de las Mujeres, expuso que se trabajará en la consolidación de políticas públicas y en la estrategia integral de prevención y atención a la violencia de género.

La atención del Gobierno para el próximo año se enfocará en la reducción de las brechas de género y por el color de la piel presentes en todos los ámbitos (político, económico, sociocultural, científico-tecnológico y ambiental).

De igual forma, se implementarán las acciones de mayor impacto en la niñez, los adolescentes y jóvenes y su sostenibilidad, en aras de avanzar en la política aprobada.

DINÁMICA DEMOGRÁFICA

Al cierre de 2022, el envejecimiento poblacional alcanzaba un 22,3 %, y la tasa global de fecundidad (hijos por mujer) el 1,41 %, manteniéndose como tendencia que fallecen más personas de las que nacen, detalló Marrero Cruz.

Es por eso que enumeró, como prioridades para 2024, la implementación del sistema nacional para el cuidado integral de la vida, la creación de más casitas infantiles y la ampliación de capacidades en casas de abuelos y hogares de ancianos.

El Programa de la Vivienda también ocupa un lugar prominente –apuntó–, así como la consolidación de acciones en la atención a la ruralidad, para elevar la calidad de vida de la población y contribuir a detener las migraciones hacia las ciudades.

Destacó que se implementarán medidas para mejorar la situación de los sectores de la Salud y la Educación, desde el punto de vista de los ingresos de los trabajadores, la estimulación moral, el mejoramiento de las condiciones de trabajo y de vida.

Es posible listar algunas disposiciones en el sector de la Salud, como el pago de guardias nocturnas, pago adicional por exposición y complejidad, pago por años de servicio y por el máximo esfuerzo.

En Educación se retomará el pago de antigüedad, sobrecarga docente y pagos adicionales, afirmó.

El Jefe de Gobierno comentó que es preciso lograr la compresión de que los recursos más seguros con los que podemos disponer, serán los que seamos capaces de producir, para lo cual es necesario incrementar la exigencia de trabajar, trabajar más, y trabajar bien.

Estamos conscientes de que las acciones y medidas que se implementarán no tendrán un gran impacto en lo inmediato, pero avanzaremos con la convicción de que es el camino correcto para mejorar la situación actual. «Tenemos el compromiso de alcanzar las metas propuestas», concluyó.