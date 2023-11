Cuba derrotó a Curazao y marcha invicto

Con una dominante apertura del zurdo Miguel Neira que dejó a sus rivales en solamente un jit y una carrera limpia durante seis entradas completas, a lo que se sumó el complemento aportado por el derecho Randy Cueto para asegurar los tres outs finales, dos de ellos por la vía de los strikes, Cuba rindió la ofensiva de Curazao y dio margen para que el ataque de la mayor de las Antillas inclinara la balanza a su favor y nuestra selección nacional doblegara a Curazao con pizarra de 5 carreras por 1.

El único momento de debilidad del abridor cubano fue justamente en la primer entrada cuando admitió el que sería el único indiscutible de los perdedores, conectado precisamente por el primer bateador del juego, y a ello se sumaron un pelotazo, dos bases robadas y un wild pitch para que los curazoleños estrenaran la pizarra al marcar la que a la postre sería la anotación que impidió la lechada.

Cuba, en condición de home club, no demoró en emparejar la cuenta pues en la parte baja de ese propio episodio Christian Rodríguez negoció boleto, Darián Palma diparó cohete por el centro que llevó al corredor adelantado hasta la antesala y desde allí anotó momentos después por rolata impulsora de Guillermo García.

La carrera que pudo haber sentenciado el partido, por si sola, cristalizó en la tercera entrada como resultado de un error que permitió la entrada en circulación de Darián Palma, a seguidas un boleto a Guillermo García, avance posterior de ambos corredores por bola ocupada y lineazo a la pradera central que suscribió Carlos Monier, conexión que fue a la hoja de anotación como fly de sacrificio y puso a Cuba delante definitivamente.

Sin embargo la tropa que comanda Eddy Cajigal clavó el puntillazo en el sexto capítulo al cuajar racimo de tres carreras, la primera de ellas por fly de sacrificio de Guillermo García y las otras dos por falla defensiva en jugada continuada.

Fue precisamente Guillermo García el autor del mayor aporte con el madero al ligar uno de los siete imparables que logró Cuba y además apuntarse par de carreras remolcadas.

Ganó Miguel Neira y perdió Je-andrick Louren, también abridor.

Los otros resultados de la fecha fueron estos: México 0-Puerto Rico 7 y Argentina 0-Nicaragua 13, ambos juegos correspondientes al Grupo A; en tanto en el Grupo B, además del referido triunfo cubano se produjo la victoria de Venezuela a costa de Panamá con pizarra de 13 x 1.

La tabla de posiciones presenta el siguiente orden en el Grupo A: Nicaragua 2-0, Dominicana 1-0, Puerto Rico 1-1, México 0-1 y Argentina 0-2.

Por su parte en el Grupo B aparecen al frente Colombia, Cuba y Venezuela con 2-0, Costa Rica. Curazao y Panamá debajo con 0-2.

Hoy la cartelera señala los siguientes juegos: al mediodía (hora de Cuba) México vs Argentina y Venezuela vs Costa Rica, el primero en Managua y el segundo en Masaya; a las cuatro de la tarde Curazao vs Panamá en Managua, a las siete Colombia vs Cuba en Masaya y en el cierre de la jornada a las ocho de la noche Nicaragua vs Dominicana en Managua.