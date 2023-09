Colombianos respaldarán al gobierno de Petro en la Marcha por la Vida

Bogotá, 27 sep.— Colombianos de los más diversos sectores sociales participarán hoy en la “Marcha por la Vida” para respaldar las reformas sociales impulsadas por el gobierno de Gustavo Petro.

Desde hace varios días, pueblos étnicos, organizaciones sociales, personalidades, entre otros, se encaminan hacia esta capital para participar en la que se espera, sea una gran manifestación de apoyo al nuevo proceso de cambio en Colombia y que tendrá como escenario central la Plaza de Bolívar.

«Y siguen llegando mingueros del suroccidente y de todas las regiones del país. Abramos camino a la paz y al respeto por la vida. 27 de septiembre día de la vida y La Paz”, escribió en su perfil de X, el indígena nasa y exsenador de la República Feliciano Valencia.

La manifestación será, además un espacio cultural, para demostrar las motivaciones a favor del proceso de cambio de los sectores históricamente desposeídos, que son los mayores beneficiados con las nuevas políticas en áreas como la educación, el trabajo digno, la cultura, el cambio y la justicia social.

«Este 27 de septiembre, será una movilización masiva, contundente y positiva, por la defensa de los derechos de los colombianos. Defender y garantizar un servicio de salud digno para el magisterio y sus familias», manifestó la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación.

Varios artistas y agrupaciones musicales confirmaron su participación entre los que destacan Aterciopelados, Systema Solar, La 33, La Pacífican Power, Rap Bang Club, Plu con Plá, Lucía Vargas, Ácido Pantera, Raúl Numerao, Pasajeros, entre otros.

El partido Comunes, afirmó que llenará los caminos de Colombia y desde campos y ciudades se movilizará su militancia para respaldar las reformas del gobierno de Petro y exigir respeto a la vida de los firmantes del Acuerdo de Paz.

Asimismo, el Partido Comunista Colombiano afirmó que defender las reformas propuestas por el gobierno del Pacto Histórico es fundamental y en ese sentido el pueblo debe movilizarse y pronunciarse abiertamente, sin miedo y con la esperanza firme en un cambio ansiado por largos años de absoluta oscuridad.

Alertó, en un artículo publicado en su web que Colombia está en manos de una oligarquía atrasada, feudalista y criminal, no dispuesta a hacer una sola concesión al pueblo que ante su incapacidad trata de ocultar su mediocridad, desconociendo los avances del gobierno del cambio.

«Los medios de comunicación corporativos no informan de un solo logro de este gobierno, pero en cambio, sí están pendientes de los zapatos del presidente, de forma de caminar, peinarse, etc. Están pendientes de un error humano para caerle con toda. Y cuando no lo consiguen, lo inventan», advirtió.

Algunas agrupaciones y personalidades también se movilizarán contra varios medios de comunicación que buscan desvirtuar la realidad de este gobierno a favor del pueblo.